"Американская история ужасов-9": в сети опубликовали официальный трейлер сериала

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"Американская история ужасов" 9 сезон: трейлер и сюжет сериала
"Американская история ужасов" 9 сезон: трейлер и сюжет сериала / www.etonline.com

Авторы популярного сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story) готовятся к премьере 9 сезона. Сейчас в сети опубликовали долгожданный трейлер, в котором открыли несколько секретов необычного сюжета.

В центре сюжета нового сезона "Американской истории ужасов" – отдых подростков в лагере "Редвуд". Молодежь стремилась просто весело и беззаботно провести время, однако их отпуск обернулся жуткими приключениями: местный маньяк устроил охоту на подростков. Кому удастся выжить – зрители увидят уже с 18 сентября.

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А пока что же в сети опубликовали официальный трейлер. Новый сезон "Американской истории ужасов" получил название "1984", поэтому ожидаемо режиссеры мастерски передали стиль восьмидесятых. Фанатам жутких фильмов новые эпизоды сериала могут напоминать "Спящий лагерь" и "Техасскую резню бензопилой". Однако эксперты уже отмечают, что сериал может получить большую популярность.

Что касается актерского состава, то в "Американской истории ужасов" сыграли Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Джон Кэрролл Линч, Лесли Эрин Гроссман, Мэттью Моррисон, Дерон Хортон, Гас Кенуорти и Анжелика Росс.

Смотрите официальный трейлер 9 сезона "Американской истории ужасов": видео

Смотрите первый трейлер 9 сезона "Американской истории ужасов": видео

Что такое "Американская история ужасов"?
Популярный сериал, созданный Райаном Мерфи и Брэдом Фолчеком. По их замыслу, у каждого сезона свой особый сюжет и персонажи, которые не повторяются. В "Американской истории ужасов" присутствуют как вымышленные сюжеты, так и заимствованные из реальных событий. Первый сезон вышел на телеэкраны в октябре 2011 года.

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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