Американская киноакадемия изменила формат крупнейшей после "Оскара" церемонии: известна причина

16 Читати новину українською
Церемония вручения наград Governors Awards
Церемония вручения наград Governors Awards / longroom.com

В воскресенье, 18 ноября, в Лос-Анджелесе в десятый раз будет проводиться самая масштабная церемония награждения после "Оскара" – вручение премий Governors Awards.

Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Читайте также: The Hollywood Reporter People's Choice Awards: выбран лучший фильм года

На ежегодной церемонии будут вручать несколько престижных наград. Почетных "Оскаров" в этом году получат публицист Марк Леви, композитор Лало Шифрин и актриса Сисели Тайсон. Продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл разделят между собой награду имени Ирвинга Тальберга. Ее вручают за выдающийся вклад в кинопроизводство и за заслуги перед Американской академией киноискусства. Еще одна премия академии носит имя датского режиссера Джина Гершолта. Ею отмечаются выдающиеся гуманитарные достижения среди деятелей искусства.

Лауреати премії
Лауреаты премии в этом году

Из уважения к жертвам пожара в Калифорнии организаторы церемонии приняли решение частично изменить формат мероприятия.

Из-за трагических лесных пожаров, которые охватили юг штата, мы решили "сократить" нашу красную дорожку. На ней не будут проводиться интервью, как обычно, но будет возможность сделать несколько фото лауреатов премии. Ужин и церемония состоятся, чтобы почтить заслуги кинематографистов, они этого заслуживают. Мы приносим извинения за неудобства, которые могут возникнуть и надеемся увидеть вас на следующем мероприятии в Академии,
– говорится в заявлении представителей киноакадемии.

"Академия никогда не отменяла вручение премии Governors Awards, однако трижды за историю существования откладывала вручение "Оскаров". В 1938 году церемония была задержана на неделю из-за наводнения. В 1968 году вручение отложили на два дня из-за убийства Мартина Лютера Кинга-младшего, а в 1981 году награждение состоялось на день позже запланированного из-за покушения на Рональда Рейгана", – отметили в The Hollywood Reporter.

Напомним, масштабные лесные пожары в США, которые начались 8 ноября на севере американского штата Калифорния и не утихают и по сей день, привели к наибольшему числу жертв за всю историю Калифорнии.

Теги: LifeStyle Жертвы Пожар в Калифорнии Новости США Кино Награды Оскар
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 806
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
1101
Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
16 ноября 11:00 Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
111
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
15 ноября 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 1424
В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
15 ноября 11:54 В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
612
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
14 ноября 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
650
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук