Американская киноакадемия изменила формат крупнейшей после "Оскара" церемонии: известна причина

В воскресенье, 18 ноября, в Лос-Анджелесе в десятый раз будет проводиться самая масштабная церемония награждения после "Оскара" – вручение премий Governors Awards.

Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

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На ежегодной церемонии будут вручать несколько престижных наград. Почетных "Оскаров" в этом году получат публицист Марк Леви, композитор Лало Шифрин и актриса Сисели Тайсон. Продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл разделят между собой награду имени Ирвинга Тальберга. Ее вручают за выдающийся вклад в кинопроизводство и за заслуги перед Американской академией киноискусства. Еще одна премия академии носит имя датского режиссера Джина Гершолта. Ею отмечаются выдающиеся гуманитарные достижения среди деятелей искусства.



Лауреаты премии в этом году

Из уважения к жертвам пожара в Калифорнии организаторы церемонии приняли решение частично изменить формат мероприятия.

Из-за трагических лесных пожаров, которые охватили юг штата, мы решили "сократить" нашу красную дорожку. На ней не будут проводиться интервью, как обычно, но будет возможность сделать несколько фото лауреатов премии. Ужин и церемония состоятся, чтобы почтить заслуги кинематографистов, они этого заслуживают. Мы приносим извинения за неудобства, которые могут возникнуть и надеемся увидеть вас на следующем мероприятии в Академии,

– говорится в заявлении представителей киноакадемии.

"Академия никогда не отменяла вручение премии Governors Awards, однако трижды за историю существования откладывала вручение "Оскаров". В 1938 году церемония была задержана на неделю из-за наводнения. В 1968 году вручение отложили на два дня из-за убийства Мартина Лютера Кинга-младшего, а в 1981 году награждение состоялось на день позже запланированного из-за покушения на Рональда Рейгана", – отметили в The Hollywood Reporter.

Напомним, масштабные лесные пожары в США, которые начались 8 ноября на севере американского штата Калифорния и не утихают и по сей день, привели к наибольшему числу жертв за всю историю Калифорнии.