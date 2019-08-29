Американская космонавтка и известная гражданская активистка стали куклами "Барби"

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Новая коллекция кукол "Барби"
Новая коллекция кукол "Барби" / Twitter/ @Barbie

Культовые игрушки Барби, которые берут свое начало еще в 1950-х годах, приобретают новый вид и потрясающе совершенствуются. Да, для новых моделей создатели куклы выбирают персонажей, которых знают в каждом уголке мира.

Ранее мы писали, что для новых моделей хорошо известного прототипа выбрали героев фильма "Звездные войны". В предыдущей коллекции появилось три новых куклы в образах принцессы Леи, Дарт Вейдера, а также робота R2-D2. Теперь на сайте Mashable сообщили, что любимая игрушка миллионов получила два новых образа.

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Барби превратилась в первую космонавтку в истории США Салли Райд, а также активистку, выступавшую за соблюдение гражданских прав, Розу Паркс. Стоит добавить, что вторую в магазинах, где она была представлена, раскупили почти сразу, поэтому компания Mattel работает над новой партией.

Лялька Барбі
Модель Барби в виде Розы Паркс / Twitter / @Barbie

Куклы в образах этих женщин вошли в серию под названием "Женщины, которые вдохновляют Барби". К той же коллекции добавили игрушку в образе мексиканской художницы Фриды Кало и первой женщины-летчицы Амелии Эрхарт.

Барбі Лялька
Кукла Барби в образе Салли Райд / Twitter / @Barbie

Ляльки Барбі
Коллекция кукол "Женщины, которые вдохновляют Барби" / Twitter / @Barbie

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости США
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