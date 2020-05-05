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Американская певица Кейди Гроуз умерла в 30 лет

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Умерла певица Кейди Гроуз
Умерла певица Кейди Гроуз / Instagram / @cadygroves

В США приходят в себя от новости: 30-летняя певица Кейди Гровз умерла. Информацию о смерти девушки уже подтвердили ее родственники.

Как старший брат артистки рассказал журналистам People, Кейди Гроуз умерла от естественных причин. Сейчас дело о смерти 30-летней красавицы расследуют правоохранители. Они уже отвергли версию о самоубийстве, ведь судмедэксперты не увидели никаких следов, которые бы указывали, что Кейди покончила с собой. Поэтому следствие продолжается.

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Кроме этого, родственник знаменитой американки добавил, что у его сестры были проблемы со здоровьем. Осенью 2019 года Кейди Гроуз жаловалась на плохое самочувствие. Возможно, именно загадочная болезнь стала причиной смерти Кейди Гроуз.

"У нас пока мало информации о причинах смерти, но постараемся держать вас в курсе. Покойся с миром, маленькая сестричка", – написал брат артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cady Groves (@cadygroves)

Певица в последнее время была чем-то подавлена, что заметили все ее поклонники в сети. Кейди Гроуз незадолго до смерти опубликовала депрессивное сообщение, в котором пожаловалась на эмоциональное состояние. Последний раз она выходила на связь с поклонниками 23 апреля.

В некоторые дни мое психическое здоровье ужасное. Я чувствую себя совсем одинокой, напуганной и далеко от всех, кого люблю,
– писала она.

Кейди Гроуз жила в большом доме в американском городе Нэшвилл. Несмотря на такие депрессивные сообщения брат певицы убежден: она не собиралась совершать самоубийство, а после карантина планировала презентовать новый альбом и хиты, которые должны были получить такой же успех, как знаменитые треки This Little Girl, Love Actually, Forget You, Dreams, Oil and Water.

Смотрите клип Кейди Гроуз к песне Oil and Water: видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости США Потери Новости LifeStyle LifeStyle
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