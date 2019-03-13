Американская певица LP выступит с грандиозным концертом во Львове

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LP во Львове
LP во Львове / gastroli.ua

Знаменитая исполнительница проницательных хитов Лаура Перголицци (LP) представит новую сольную программу в рамках мирового тура Heart To Mouth Tour. Концерт состоится в помещении Велотрека СКА во Львове, 18 апреля.

Начало музыкального события – 20:00, где соберутся самые большие фанаты американской звезды и автора известного хита Lost On You. Всего за несколько лет Лаура Перголицци смогла получить бешеную славу не только в США, но и в Италии, Испании, Польше и других странах континентальной Европы. Ее приглашают с выступлениями как на сольные концерты, так и масштабные фестивали.

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Поэтому в 2019 году поп-рок-певица решила включить и Украину в свой гастрольный тур, анонсировав ряд концертов по всей стране: в Харькове, Киеве, Одессе и Львове.

Для меня все мои слушатели – одна большая семья. Когда видишь сияющие глаза, понимаешь, что твоя музыка проникает в них. И это ни с чем несравнимые ощущения, настоящее чудо. Я понимаю, что моим поклонникам совершенно неважно, как я выгляжу, сколько мне лет – главное, что они погружаются в песни, улавливают тот месседж, который передаю им. Нас объединяет любовь,
– поделилась американская певица LP.

На концертах в Украине, в частности, и во Львове, вы сможете услышать как всем известные хиты артистки, так и синглы с нового альбома Heart To Mouth, ставшим пятым в творчестве LP. Недавно она также записала совместный сингл с французской дивой Милен Фармер N'oublie pas, а также сотрудничала с экс-лидером The Smiths, легендарным автором песен Моррисси.

LP – Lost On You: смотреть видео онлайн

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Концерты Новости Львова Музыка
Источник: LifeStyle 24
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