Американская писательница раскритиковала Меган Маркл за видео с сыном: Это ее шоу

И в США спокойствие Меган Маркл и принцу Гарри может только сниться. Сразу после публикации эксклюзивного видео с 1-летним сыном Арчи Гаррисоном герцогиня Сассекская получила много комментариев от хейтеров. В частности, кадры прокомментировала американская писательница Эмили Гриффин.

По данным US Magazine, соответствующий комментарий Эмили Гриффин оставила на частной странице в твиттере. Писательница тщательно изучила видео, которое записала Меган Маркл с Арчи Гаррисоном и назвала герцогиню "ненастоящей" и "совсем не похожей на мать".

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По словам Эмили, Меган Маркл была достаточно раздраженной в кадре из-за того, что сын действовал не по ее плану – вертелся на руках и не проявлял интереса к книге. Герцогиня даже воспроизводила звуки животных, но и это не дало результата. Поэтому Эмили Гриффин предположила, что на самом деле жена принца Гарри использует свое голливудское прошлое, чтобы играть идеальную маму, которой на самом деле не является. С этим согласилась и подруга писательницы в переписке.

Кроме этого, знаменитые американки обратили внимание на то, что принц Гарри остался за кадром. Это выглядело так, будто Меган Маркл не хотела делить внимание публики с мужем.

"Волшебный ребенок и книга. Но... ради всего святого "сначала я". Это шоу Меган. А почему она снимала видео и не дала Гарри почитать книгу и почему она не воспользовалась моментом в конце, чтобы сказать: "Он сказал: "Папа"? Потому что это на какую-то долю секунды сделает его похожим на Гарри, не дай Бог... Кроме того, вы хотите сохранить конфиденциальность для вашего ребенка, поэтому публикуете его видео без штанов?" – заявила Эмили Гриффин.



Видео Меган Маркл с Арчи раскритиковали / Instagram / @emilygriffin

Сразу после публикации сообщения страницу писательницы засыпали гневными комментариями. Люди утверждали, что у Эмили Гриффин есть личная неприязнь к герцогине и она является расисткой. Поэтому знаменитая американка вынуждена была заблокировать собственный аккаунт и написать ответ в другой соцсети.

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"Я публикую десятки честных сообщений в день, без фильтров, словно доверяю непосредственно близким друзьям... Более того, я была шокирована любыми проявлениями расизма в отношении нее. За последние месяцы мои чувства к Гарри и Меган изменились. Но я могу искренне сказать, что моя критика Меган никогда не имела ничего общего с ее расой. Кроме того, я поняла, почему она хотела оставить монархию и начать другую жизнь", – отметила Эмили Гриффин.

Как известно, ролик Меган Маркл с сыном опубликовала на 1 день рождения Арчи Гаррисона. Видео появилось на странице некоммерческой организации Save The Children UK.