Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко умер от передозировки лекарствами

25 апреля 2020 года стало известно, что умер известный американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко. Его нашли в собственном доме. Теперь сообщается, что смерть наступила после передозировки медицинскими препаратами.

Герой ленты "Запретная зона" умер в 52-летнем возрасте от передозировки рецептурными медицинскими препаратами. Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также: Российский рэпер Роман Алексеев и его мама погибли во время пожара

Что известно о причине смерти Дмитрия Дьяченко?

Актер страдал от кардиомегалии – увеличенного размера сердца и коронарной недостаточности. Он случайно выпил увеличенную дозу медицинских препаратов, что повлекло смерть.

В врачебном отчете отмечается, что Дьяченко умер после "злоупотребления запрещенными наркотиками во время приема лекарств по рецепту".

Стало известно, что за несколько дней до того, как его нашли мертвым в собственном доме, Дмитрий "получил травму от удара током, когда находился на работе".



Умер актер Дмитрий Дьяченко / Фото: Getty Images

Фильмография Дмитрия Дьяченко

За время своей карьеры актер успел сыграть в четырех десятках фильмов и сериалов. Его голос можно услышать во многих мультфильмах и компьютерных играх.

Популярность Дмитрию Дьяченко принесли такие фильмы: "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Запретная зона", "Горящие пальмы", "Они наблюдают".