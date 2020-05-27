Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко умер от передозировки лекарствами
25 апреля 2020 года стало известно, что умер известный американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко. Его нашли в собственном доме. Теперь сообщается, что смерть наступила после передозировки медицинскими препаратами.
Герой ленты "Запретная зона" умер в 52-летнем возрасте от передозировки рецептурными медицинскими препаратами. Об этом сообщает издание TMZ.
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Что известно о причине смерти Дмитрия Дьяченко?
Актер страдал от кардиомегалии – увеличенного размера сердца и коронарной недостаточности. Он случайно выпил увеличенную дозу медицинских препаратов, что повлекло смерть.
В врачебном отчете отмечается, что Дьяченко умер после "злоупотребления запрещенными наркотиками во время приема лекарств по рецепту".
Стало известно, что за несколько дней до того, как его нашли мертвым в собственном доме, Дмитрий "получил травму от удара током, когда находился на работе".
Умер актер Дмитрий Дьяченко / Фото: Getty Images
Фильмография Дмитрия Дьяченко
За время своей карьеры актер успел сыграть в четырех десятках фильмов и сериалов. Его голос можно услышать во многих мультфильмах и компьютерных играх.
Популярность Дмитрию Дьяченко принесли такие фильмы: "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Запретная зона", "Горящие пальмы", "Они наблюдают".