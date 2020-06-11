Грандиозный музыкальный фестиваль Coachella пришлось отменить и перенести на 2020 год из-за угрозы распространения коронавируса среди посетителей мероприятия. Предварительно событие планировали перенести на октябрь этого года, но теперь мероприятие официально отменили в 2020 году.

После стремительного распространения COVID-19 организаторы Coachella 2020, по информации СМИ, планировали перенести фестиваль с 10-19 апреля на 9-18 октября. Но представители фестиваля в Калифорнии боятся второй волны пандемии заболевания, которую прогнозируют на осень-зиму этого года, поэтому решили не рисковать. Об этом сообщают в Variety со ссылкой на заявление департамента здравоохранения округа Риверсайд, где проходит мероприятие.

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Стоит добавить, что в этом году среди заявленных артистов были Rage Against the Machine, певица Лана Дель Рей, рэпер Трэвис Скотт, а также российская группа "Ленинград" Сергея Шнурова. Фестиваль отменят впервые за 20 лет с момента создания Coachella. Кроме музыкального контекста события, фестиваль всегда собирал вокруг себя первых звезд мира, которые со всего мира приезжали вдоволь отдохнуть с друзьями и продемонстрировать свои "фестивальные" образы. Ежегодно LifeStyle 24 делал обзор лучших костюмов знаменитостей, которые завораживали своей легкостью, яркими цветами и трендовыми вещами.

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