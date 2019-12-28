Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство: какие заслуги этому способствовали

Обладатель самых престижных премий Голливуда теперь почетный гражданин Греции. Вчера, 27 декабря, президент подписал указ о натурализации американского актера. Со страной его связывают не только роскошные курорты, ведь Том Хэнкс вместе с семьей большую часть времени проводит на греческих островах.

Голливудский актер Том Хэнкс, который славится выдающимися ролями в не менее знаковых фильмах, с почестями получил греческое гражданство. Поводом для такого решения правительства стали не только профессиональные достижения одного из величайших актеров всех времен и народов.

Читайте также: Home Stallone или как Сильветср Сталлоне стал героем ролика "Один дома": смешное видео

Том Хэнкс проводит много времени острове Антипарос, посвящая время не только отдыху, но и творчеству. Такую любовь знаменитости можно обосновать тем, что его жена актриса греческого происхождения. Родители Риты Уилсон переехали в США, однако воспитывали дочь в греческом православии. Том Хэнкс также является прихожанином Константинопольского патриархата после брака в 1988 году.

Так, в официальном постановлении президента Прокописа Павлопулоса отмечается, что гражданство предоставляется тем, кто "сделал исключительные услуги стране или чья натурализация служит общественным интересам".

Что известно о Томе Хэнксе?

Актер начал играть в кино в начале 80-х. Однако известность пришла после комедии "Большой" – о мальчике, который проснулся в теле взрослого.

Далее были не только комедии. Хэнкс поразил зрителя в фильме "Филадельфия", где сыграл адвоката-гомосексуалиста, больного СПИДом. Для убедительности для роли ему пришлось похудеть на 10 килограммов. Настоящий триумф ждал его после картины "Форест Гамп". Эти ленты принесли Хэнксу два Оскара подряд за лучшие мужские роли.

Сейчас на счету актера более полусотни кинокартин, большинство из них – культовые. Он один из самых дорогих американских кинозвезд. За фильм "Ангелы и демоны" Хэнкс получил рекордные на то время более 50 миллионов долларов.