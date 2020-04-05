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Американский бренд одежды Carolina Herrera шьет спецодежду для врачей

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Carolina Herrera шьет спецодежду для врачей / Фото из открытых источников

Все больше и больше известных брендов переквалифицируются в изготовление необходимых средств защиты от коронавируса. Американский дом моды Carolina Herrera изменил свой курс и начал шить спецодежду для медиков.

Борьба с пандемией требует безумных средств и большого количества средств медицинской защиты. Всемирно известные бренды в разных уголках планеты организуют производство этих средств, чтобы обеспечить ими врачей и население. К их числу присоединились и фабрики Carolina Herrera. Об этом предприятие заявило на официальной странице в инстаграме.

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Бренд начал шить медицинские халаты для врачей и медсестер. В публикации говорится о том, что производство Carolina Herrera сотрудничает с местными органами здравоохранения.

Ежедневно мы собираем сырье в специализированных медицинских учреждениях, используем шаблон, который был оцифрован для разрезания и подгонки одежды, и доставляем конечный продукт для стерилизации. Мы планируем день за днем неустанно удовлетворять меняющиеся потребности наших врачей, больниц и медсестер,
– заявили представители Carolina Herrera.

Дочерняя компания Carolina Herrera-Puig, которая расположена в Испании, начала производить антисептические гели для рук. Таким образом она пытается поддержать испанский народ в борьбе с пандемией коронавируса.

По состоянию на утро 5 апреля наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали США. Там заразились 311 тысяч человек. Недуг унес жизни 8 454 человек, 14 800 больным удалось выздороветь.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода
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