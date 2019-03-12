Американский канал HBO опубликовал первый тизер сериала "Чернобыль": видео и дата премьеры

Известный американский телеканал HBO, которые выпускает самые известные сериалы современности – "Большая маленькая ложь", "Игра престолов" и другие – рассказал о деталях новой ленты "Чернобыль". Выход сериала о жуткой аварии на Чорнобиський АЭС в 1986 году в Украине следует ожидать 6 мая 2019 года.

В новом тизере, опубликованном на канале HBO в YouTube 11 марта, показаны кадры первых моментов взрыва на электростанции, страх в глазах жителей города Припять и эвакуацию людей из города.

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"Чернобыль" 2019: смотреть тизер онлайн

Сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые расскажут про самую ужасную техногенную катастрофу мира, охватившую не только территорию Украины, но и соседские территории. Что касается главных героев, то в сериале снимались такие актеры, как Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и другие.

Известно, что съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе. Режиссером нового сериала выступил создатель известного сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad) Джоан Ренко, а продюсером стала Кэролин Штраус, ранее работавшая над другими знаменитыми лентами – "Секс и город" и "Игра престолов". Стоит добавить, что над "Чернобылем" также работал продюсер сериала "Черное зеркало".

Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?

В ночь на 26 апреля 1986 года возле города Припять, расположенного в Киевской области, произошла техногенная экологически гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью около 300 Хиросим, ​​замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.



Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, в 2013 года оно начало постепенно разрушаться, но это не повлекло за собой повышение радиационного фона.