Американский канал HBO опубликовал первый тизер сериала "Чернобыль": видео и дата премьеры

10 Читати новину українською
Сериал "Чернобыль" от HBO: трейлер и дата премьеры
Сериал "Чернобыль" от HBO: трейлер и дата премьеры / Скриншот из видео

Известный американский телеканал HBO, которые выпускает самые известные сериалы современности – "Большая маленькая ложь", "Игра престолов" и другие – рассказал о деталях новой ленты "Чернобыль". Выход сериала о жуткой аварии на Чорнобиський АЭС в 1986 году в Украине следует ожидать 6 мая 2019 года.

В новом тизере, опубликованном на канале HBO в YouTube 11 марта, показаны кадры первых моментов взрыва на электростанции, страх в глазах жителей города Припять и эвакуацию людей из города.

Читайте также: HBO снимает сериал о Чернобыле: первые кадры

"Чернобыль" 2019: смотреть тизер онлайн

Сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые расскажут про самую ужасную техногенную катастрофу мира, охватившую не только территорию Украины, но и соседские территории. Что касается главных героев, то в сериале снимались такие актеры, как Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и другие.

Известно, что съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе. Режиссером нового сериала выступил создатель известного сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad) Джоан Ренко, а продюсером стала Кэролин Штраус, ранее работавшая над другими знаменитыми лентами – "Секс и город" и "Игра престолов". Стоит добавить, что над "Чернобылем" также работал продюсер сериала "Черное зеркало".

Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?
В ночь на 26 апреля 1986 года возле города Припять, расположенного в Киевской области, произошла техногенная экологически гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью около 300 Хиросим, ​​замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.

Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, в 2013 года оно начало постепенно разрушаться, но это не повлекло за собой повышение радиационного фона.

blog_ava
Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
сегодня
15638
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Чернобыль
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
сегодня 12:31 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
54
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
сегодня 11:50 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
947
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
11 марта 18:00 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
639
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
11 марта 14:00 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 861
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
11 марта 10:52 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
11215
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук