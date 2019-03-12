Американский канал HBO опубликовал первый тизер сериала "Чернобыль": видео и дата премьеры
Известный американский телеканал HBO, которые выпускает самые известные сериалы современности – "Большая маленькая ложь", "Игра престолов" и другие – рассказал о деталях новой ленты "Чернобыль". Выход сериала о жуткой аварии на Чорнобиський АЭС в 1986 году в Украине следует ожидать 6 мая 2019 года.
В новом тизере, опубликованном на канале HBO в YouTube 11 марта, показаны кадры первых моментов взрыва на электростанции, страх в глазах жителей города Припять и эвакуацию людей из города.
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"Чернобыль" 2019: смотреть тизер онлайн
Сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые расскажут про самую ужасную техногенную катастрофу мира, охватившую не только территорию Украины, но и соседские территории. Что касается главных героев, то в сериале снимались такие актеры, как Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и другие.
Известно, что съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе. Режиссером нового сериала выступил создатель известного сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad) Джоан Ренко, а продюсером стала Кэролин Штраус, ранее работавшая над другими знаменитыми лентами – "Секс и город" и "Игра престолов". Стоит добавить, что над "Чернобылем" также работал продюсер сериала "Черное зеркало".
Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?
В ночь на 26 апреля 1986 года возле города Припять, расположенного в Киевской области, произошла техногенная экологически гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью около 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.
Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, в 2013 года оно начало постепенно разрушаться, но это не повлекло за собой повышение радиационного фона.