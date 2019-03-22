Американский обладатель Грэмми Уолтер Афанасьев напишет книгу о Юлии Началовой

61-летний композитор, писавший песни для Мэрайи Кэри и Селин Дион, выразил соболезнования семье умершей Юлии Началовой. Уолтер Афанасьев заверил, что в память о певице, с которой продюсер сотрудничал не один год, он напишет книгу.

Новость о неожиданной смерти 38-летней Юлии Началовой облетела весь мир. Немало звезд российского и мирового шоу-бизнеса выражают соболезнования семье певицы. Среди них оказался 61-летний американский музыкант и продюсер Уолтер Афанасьев, сотрудничавший с Юлией Началовой в течение нескольких лет.

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Автор песен американской певицы Мэрайи Кэри и канадской поп-дивы Селин Дион рассказал о своих чувствах после ее неожиданной смерти на своей странице в Facebook.

Мое сердце переполнено болью из-за потери моего дорогого и замечательного друга Юлии Началовой. Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую сейчас. Она была такая молодая и настолько талантлива, так полна музыки и любви. Я буду скучать по тебе, дорогая Юлия. Теперь ты будешь петь для ангелов,

– написал Уолтер.

После этого он рассказал о намерении написать о ней книгу, таким образом отдав дань ей как певице и необычайно добром человеке.