Американский певец Oliver Tree снял клип в Киеве: эпатажное видео
Все чаще известные исполнители приезжают в Украину на съемки своих роликов. 7 декабря американец Oliver Tree представил новый клип к песне "Hurt", который создал в Киеве.
25-летний Oliver Tree, который только начал вокальную карьеру, впервые посетил Украину. В Киеве американский артист снял довольно эпатажное видео, которое уже завоевывает сеть. Сама же композиция вошла в дебютный альбом поп-исполнителя – "Ugly is Beautiful".
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Гроб с артистом, каскадерские трюки, богохульство – это далеко не все, чем может удивить эпатажный клип артиста. Oliver Tree решился прыгнуть с многоэтажки и остался без головы. Кроме этого, в ролике можно увидеть настоящий танк.
Известно, что съемки проходили в спальных районах столицы и на Рыбальском мосту. Режиссером видео выступил сам Oliver Tree и украинская компания "23/32 Films".
Клип американца Oliver Tree на песню "Hurt", снятый в Киеве: смотрите видео
Напомним, что Oliver Tree – не первый иностранный артист, который снимал видео в Киеве. Недавно поп-певица Майли Сайрус представила клип "Nothing Breaks Like a Heart", в котором убегала от полиции и скрывалась в стриптиз-клубах. Съемки ролика прошли в украинской столице. Кроме этого, в августе британская группа Suede представила клип на песню Life Is Golden, который был отснят в Припяти. На улицах Киева свой ролик создали и певица Джорджа Смит и рок-группа Bring Me The Horizon.
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