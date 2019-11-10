Американский рэпер Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты США

Выступая на фестивале инноваций Fast Company Канье Уэст объявил о своих планах баллотироваться в президенты США в 2024 году.

О президентских амбициях американский рэпер рассказал во время презентации новой модели своих кроссовок Yeezy, сообщает NME.

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Когда я выдвигаться в президенты в 2024 году... (в этот момент в аудитории раздался смех) Над чем вы смеетесь? Мы сможем создать столько рабочих мест! Каждый третий афроамериканец в тюрьме и все звезды тоже в личной тюрьме, поскольку не могут ничего сказать, у них нет мысли, они напуганы,

– сказал музыкант.

Впоследствии разговор перешел от политики к инновациям, которые рэпер создает как дизайнер. Свой бренд Yeezy он сравнил с Apple в индустрии моды. В будущем Канье планирует сделать новые кроссовки из водорослей, а производство намерена вернуть из Китая в Америку, чтобы создавать рабочие места для своих граждан.

Он добавил, что в США не хотят видеть чернокожих экономически успешными. В качестве примера он привел свое состояние изданию Forbes в размере 890 миллионов долларов, но его так и не назвали миллиардером.

"Они не хотят, чтобы мы знали, что можем покупать землю. Они не хотят, чтобы мы имели 100-процентное право собственности, как я владею Yeezy", – заявил Канье Уэст.

К слову, о своих президентских амбициях Вест говорит не впервые. Он это делал четыре года назад и в октябре.