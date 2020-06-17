В американского рэпера Scarface отказали почки после лечения коронавируса
49-летний американский рэпер Scarface (Брэд Терренс Джордан) рассказал о печальных последствиях после лечения от коронавируса. У мужчины отказали почки и он до сих пор испытывает недостаток сил.
Исполнитель Scarface заболел коронавирусом в разгар пандемии в мире. 7 марта он имел высокую температуру и одышку, поэтому решил сделать тест на COVID-19, который показал положительный результат. До 15 марта он чувствовал сильное недомогание, после чего три недели провел в больнице. У мужчины – астма, и он был убежден, что не выживет. По его словам, он должен был быть среди 100 тысяч, которые не смогли преодолеть заболевание, но к счастью выжил, сообщает Fox 5 DC.
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Уже третий месяц мужчина "отходит" от болезни, которая оставила в его организме необратимые изменения.
Сначала COVID-19 атаковал мои легкие, а затем почки. Теперь легкие в порядке, но почки так и не восстановились,
– отметил Scarface, добавив, что теперь каждый день ему приходится проходить процедуру диализа.
Кроме того, рэпер поделился, что до сих пор не имеет сил, а вкусовые рецепторы полностью не восстановились. "Я все еще немного слаб. У меня пока нет сил в ногах, у меня еще нет полного вкуса и обоняния. Но я рад быть живым", – добавил Scarface.