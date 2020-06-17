49-летний американский рэпер Scarface (Брэд Терренс Джордан) рассказал о печальных последствиях после лечения от коронавируса. У мужчины отказали почки и он до сих пор испытывает недостаток сил.

Исполнитель Scarface заболел коронавирусом в разгар пандемии в мире. 7 марта он имел высокую температуру и одышку, поэтому решил сделать тест на COVID-19, который показал положительный результат. До 15 марта он чувствовал сильное недомогание, после чего три недели провел в больнице. У мужчины – астма, и он был убежден, что не выживет. По его словам, он должен был быть среди 100 тысяч, которые не смогли преодолеть заболевание, но к счастью выжил, сообщает Fox 5 DC.

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Уже третий месяц мужчина "отходит" от болезни, которая оставила в его организме необратимые изменения.

Сначала COVID-19 атаковал мои легкие, а затем почки. Теперь легкие в порядке, но почки так и не восстановились,

– отметил Scarface, добавив, что теперь каждый день ему приходится проходить процедуру диализа.

Что такое диализ?

Это метод очистки крови, который широко используется при почечной недостаточности. Он является важнейшим при хронической почечной недостаточности и одним из вариантов лечения острой почечной недостаточности.

Кроме того, рэпер поделился, что до сих пор не имеет сил, а вкусовые рецепторы полностью не восстановились. "Я все еще немного слаб. У меня пока нет сил в ногах, у меня еще нет полного вкуса и обоняния. Но я рад быть живым", – добавил Scarface.

По состоянию на 17 июня, США остаются рекордсменом по количеству официально больных коронавирусом – 2,2 миллиона человек. Из них – 119 тысяч умерли и 903 тысячи выздоровели. Всего в мире зафиксировано 8,2 миллиона больных COVID-19. В Украине зафиксировано 33 тысячи больных, из которых 943 умерли и почти 15 тысяч выздоровели. 17 июня в Украине также продлили карантин, который должен был закончиться 22 июня – пока его продлили до 31 июля.