Анастасия из "Холостяка-10" рассказала о жизни после проекта: Пошла к психологу

Участница десятого сезона шоу "Холостяк" Анастасия Кириенко в откровенном интервью рассказала о жизни после проекта и с кем из девушек успела подружиться. Она также призналась, важно ли для нее финансовое положение избранника.

События на романтическом проекте становятся все горячее. До финала осталось несколько недель и вся страна с нетерпением ждет дня, когда Максим Михайлюк назовет имя девушки, с которой хочет строить отношения вне камер. Между тем, экс-учасницы "Холостяка" делятся интересными подробностями со съемок и рассказывают, как изменилась их жизнь после проекта. Так, на официальной инстаграм-странице шоу появилось интервью Анастасии Кириенко, с которой главный герой попрощался две недели назад.

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Поклонники "Холостяка" спросили Настю, важно ли для нее финансовое положение мужчины. По ее мнению, для любой девушки важно знать, что мужчина, с которым она стремится построить семью, иметь детей, может обеспечить их всем необходимым.

Также Анастасия призналась, что на проекте подружилась с Кристиной и Дашей. Она говорит, что благодарна шоу за то, что эти люди появились в ее жизни и очень любит их.

Каждая участница, после того, как покидает проект, приходит в себя по-своему. Настя рассказала, что не знала, что делать после того, как ее с Максимом история закончилась. Долгое время она находилась на съемочной площадке, в замкнутом пространстве, поэтому сначала ей хотелось общения.

Я не знала, чем занять себя. Постоянно ходила куда-то, лишь бы не оставаться дома. Конечно, было больно, потому что хотелось уже чувств, любви, ласки. После проекта я начала общаться с психологом, который помог мне преодолеть это все,

– призналась девушка.

Напомним, уже в эту пятницу Максима ждет знакомство с родными Даши, Вики, Даны и Кристины. Он сможет узнать больше о каждой из девушек и увидеть, какие взаимоотношения царят в их семьях и как они себя ведут в семейном кругу.