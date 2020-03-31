Анастасия Приходько очаровала сеть фотографиями дочери

Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась фотографиями с празднования дня рождения своего первенца Наны. Дочери артистки исполнилось 10 лет.

Анастасия Приходько относится к тем знаменитостям, которые не любят показывать детей публике. На страницах в социальных сетях редко можно увидеть их фотографии. Однако бывают и исключения. По случаю юбилея Наны Анастасия решила опубликовать несколько нежных кадров. Они сразу вызвали ажиотаж среди подписчиков в инстаграме, ведь это не первый случай, когда певица показывает дочку общественности.

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Поскольку день рождения девочки пришелся на период карантина, а именно на 30 марта, то его пришлось праздновать дома. По словам звездной мамочки, Нана очень расстроилась по этому поводу, но после того, как получила в подарок iPhone, грусть сразу прошла.

Моя! Моя! Моя! Моя мини-копия. Лучшая на земле,

– написала Анастасия.



Дочь Анастасии Приходько Нана / Instagram / @prykhodko_official



Дочери Анастасии Приходько исполнилось 10 лет / Instagram / @prykhodko_official



Дочь певицы Анастасии Приходько / Instagram / @prykhodko_official

Добавим, певица родила дочь Нану в 2010 году от абхазского бизнесмена Нури Кухилави, с которым жила три года. В 2012 году Анастасия обвенчалась с ним в церкви, но брак пара официально не зарегистрировала. В 2013 году СМИ писали о том, что артистка вышла замуж за другого мужчину, а в 2015 году родила ему сына.