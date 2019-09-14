Анастасия Заворотнюк частично парализована: врачи ввели актрису в медикаментозную кому
Известная российская актриса, исполнившая главную роль в популярном сериале "Моя прекрасная няня", 48-летняя Анастасия Заворотнюк имеет серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у актрисы парез правой части тела на фоне тяжелой болезни.
Как сообщает Telegram канал Mash, врачи пошли на радикальные меры из-за крайне тяжелого состояния артистки - здоровье ухудшается из-за отека мозга и воспаления легких, вызванного тяжелой болезнью. Поэтому Заворотнюк ввели в медикаментозную кому.
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Специалисты сейчас обсуждают, возможно ли провести необходимую операцию. Медики выражают опасения о том, как организм Заворотнюк перенесет наркоз.
Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука. Актриса до сих пор находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасным,
– говорится в сообщении Mash.
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