Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, – СМИ

Телеграмм-аккаунт Mash сообщил о том, что актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая находится в одной из московских онкологических клиник с раком мозга, останется навсегда парализованной.

Как пишет телеграмм канал Mash, Заворотнюк передвигается только на коляске, а за ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.

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"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же онемела вся правая сторона. Эта часть, обездвиженная, уже не восстановится", – сообщает Mash.



Скриншот из телеграмм-канала издания Mash

Добавим, что родственники Заворотнюк ранее заявляли, что телеграмм-канал Mash "регулярно публикует гадкую ложь" об Анастасии Заворотнюк.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

В августе 2019 года во всех российских СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили последнюю стадию рака мозга. Тогда соседи звезды добавили: перед внезапной госпитализацией она жаловалась на сильные головные боли, которые мешали ей спать. После этого Анастасия Заворотнюк вроде внезапно покинула свое имение и начала лечения в Германии и Польше.

Инсайдеры утверждали, что вероятной причиной болезни были инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки. Сразу после рождения ребенка Анастасия Завортнюк начала жаловаться на плохое самочувствие и обратилась к медикам за помощью. Кроме этого, источники добавили, что состояние актрисы резко ухудшилось из-за хирургического вмешательства иностранных медиков.

В течение двух месяцев Анастасия Заворотнюк находилась на лечении в частной клинике в Москве. Там, по данным российских журналистов, она пережила глубокую кому, парез правой руки и состояние сопора. В то же время эксперты СМИ заявляли, что в таком состоянии Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней, а некоторые представители прессы вообще написали, что актриса уже умерла. На это отреагировали представители звезды "Моя прекрасная няня", опровергнув резонансные новости.

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Родственники Анастасии Заворотнюк были потрясены спекуляциями вокруг темы ее лечения. После этого они впервые опубликовали публичное заявление, в котором рассказали о преследовании папарацци и неоднократных попытках пробиться в палату актрисы. Такие действия назвали неприемлемыми и призвали журналистов уважать их право на приватность.

Кроме этого, они высмеяли новости о переводе Анастасии Заворотнюк в реабилитационный центр в Москве. В целях безопасности родственники актрисы не разглашают, где именно знаменитая россиянка проходит курс лечения.