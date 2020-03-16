Анастасия Заворотнюк снова в больнице, – СМИ

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкозаболеванием. Родственники знаменитости не комментируют состояние ее здоровья. Стало известно, что она снова находится в реабилитационной клинике. Муж Анастасии переехал в больницу, чтобы ухаживать за любимой.

В январе СМИ сообщали о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из больницы, однако теперь говорят, что она в очередной раз находится на лечении. Также отмечается, что муж актрисы Петр Чернышев переехал жить в клинику, чтобы заботиться о жене. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Онкобольную Заворотнюк ежедневно навещает мама, которая уходит из больницы только на ночь. А любимый знаменитости старается вообще не покидать ее. Лишь при крайней необходимости может отлучиться по работе.

Петр практически не выезжает из медицинского центра в Барвихе. Экс-фигурист ездит за покупками привозит продукты и специальную крупу для иммунитета,

– говорится в сообщении.

В каком состоянии сейчас здоровье Анастасии Заворотнюк неизвестно.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк?

Информация о том, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака мозга появилась в российских СМИ в августе 2019 года. Соседи говорили, что звезда жаловалась на сильные головные боли, которые невозможно было преодолеть медикаментами. По неофициальным данным, Анастасия была в Польше и Германии, где подтвердили диагноз. Заворотнюк проходила курс лечения в Москве, после чего в российских СМИ была распространена информация про паралич, кому и даже смерть знаменитости. Такие фейковые новости опровергали друзья и родные звезды. По неофициальным данным, актриса продолжила лечение в Риме. Ее поддерживают родные, в частности муж Петр Чернышов.