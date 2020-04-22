Анастасию Заворотнюк выписали из больницы с диагностированной опухолью мозга: детали

Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк с сентября 2019 года находилась в крайне тяжелом состоянии под наблюдением врачей в Москве. По информации СМИ, у нее диагностировали опухоль мозга. 22 апреля эта информация подтвердилась благодаря обнародованному документу с диагнозом Заворотнюк. Сейчас ее выписали из больницы.

Справка из одной из московских больниц появилась в российском издании "Комсомольская правда". По состоянию на 15 апреля в ней отмечалось, что Анастасия Заворотнюк до сих пор находится в больнице с диагнозом глиобластома (опухоль мозга). По информации журналистов издания, друзья и родственники актрисы отмечают, что ее выписали из стационара, однако за ней до сих пор следят врачи. Хотя несколько дней назад в сети была информация, что ее снова госпитализировали в реабилитационной клинике.

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Справка о диагнозе и пребывании в онкологическом отделении Анастасии Заворотнюк / "Комсомольская правда"

Стоит добавить, что первые слухи о госпитализации актрисы появились в сети в сентябре 2019 года, в то время как в справке указывается, что женщина проходит лечение в онкологическом отделении с 21 января 2019 года. Актриса лечится в ЦКБ при Управлении делами Президента РФ.

Детали течения болезни Заворотнюк