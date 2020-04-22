Анастасию Заворотнюк выписали из больницы с диагностированной опухолью мозга: детали
Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк с сентября 2019 года находилась в крайне тяжелом состоянии под наблюдением врачей в Москве. По информации СМИ, у нее диагностировали опухоль мозга. 22 апреля эта информация подтвердилась благодаря обнародованному документу с диагнозом Заворотнюк. Сейчас ее выписали из больницы.
Справка из одной из московских больниц появилась в российском издании "Комсомольская правда". По состоянию на 15 апреля в ней отмечалось, что Анастасия Заворотнюк до сих пор находится в больнице с диагнозом глиобластома (опухоль мозга). По информации журналистов издания, друзья и родственники актрисы отмечают, что ее выписали из стационара, однако за ней до сих пор следят врачи. Хотя несколько дней назад в сети была информация, что ее снова госпитализировали в реабилитационной клинике.
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Справка о диагнозе и пребывании в онкологическом отделении Анастасии Заворотнюк / "Комсомольская правда"
Стоит добавить, что первые слухи о госпитализации актрисы появились в сети в сентябре 2019 года, в то время как в справке указывается, что женщина проходит лечение в онкологическом отделении с 21 января 2019 года. Актриса лечится в ЦКБ при Управлении делами Президента РФ.
Детали течения болезни Заворотнюк
По информации близких к окружению Анастасии Заворотнюк, женщина перенесла 2 операции по удалению опухолей головного мозга: первую в Германии, вторую в Москве. Об этом рассказал друг мужа актрисы Петра Чернышева.
Медик, просивший не называть его имени, добавил, что ее недавно выписали из больницы и теперь она дома со своим мужем и младшей дочерью Милой. Врачи ей разрешили быть дома, поскольку она не требует круглосуточного наблюдения врачей.
"О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не произойдет", – добавил медик.
Анастасия проходит курс лечения нового формата, который блокирует рост раковых клеток, под названием кейтруда (Keytruda). Это своеобразная альтернатива гормональной и химиотерапии. Их актрисе доставили аж из США из Стэнфордского университета. Известно, что такое средство среди многих других порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии. Сейчас звезда находится на поддерживающей терапии.
Относительно изменений во внешности близкие к окружению Заворотнюк люди добавляют, что она очень похудела у нее появилась отечность вокруг глаз, однако волосы, которые выпали после химиотерапии, снова выросли. "У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше", – добавили в издании.
По словам медиков в издании, курс в ЦКБ обошелся семье актрисы в 2 миллиона рублей. Всего же на все лечение потрачено около 12 миллионов рублей. Кроме личных сбережений, финансово помогала партнерша Чернышева Татьяна Навка, которая отдала на лечение актрисы сборы от нескольких ледовых представлений. В частности мужу Заворотнюк пришлось продать квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение жены.
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