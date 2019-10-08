Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы, – СМИ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая в течение месяца находилась в частной больнице Москвы, покинула госпиталь. Однако состояние здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" остается тяжелым.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, Анастасия Заворотнюк лечилась в Европейском медицинском центре, в Москве. На днях врачи завершили все необходимые процедуры и выписали ее из стационара.

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По данным СМИ, родственники уже вывезли актрису из частной клиники и договорились о ее лечение в другом заведении. Где именно Анастасия Заворотнюк будет проходить курс реабилитации, пока неизвестно.

"Анастасию Заворотнюк выписали из столичной клиники. Актрису вывезли из "Европейского медицинского центра", где она проходила лечение последний месяц. Заворотнюк закрыли обслуживание по обязательному медицинскому страхованию и завершили лечебные процедуры в стационаре. Звезду выписали несколько дней назад, однако ее состояние остается крайне сложным", – говорится в сообщении.

Что известно о госпитализации Анастасии Заворотнюк

В начале августа 2019 года в российских СМИ распространилась информация, что у 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Тогда соседи звезды утверждали, что перед госпитализацией она жаловалась на нестерпимую головную боль и внезапно покинула свой особняк. Впоследствии выяснилось, что Анастасия Заворотнюк обратилась за помощью к немецким и польским врачам.

Из-за ухудшения состояния здоровья знаменитую россиянку перевели на лечение в частную клинику Москвы, где она пробыла в течение месяца. Тогда же появилась информация, что Анастасия Завортнюк впала в глубокую кому, а жить ей осталось считанные дни. Однако, несмотря на все неутешительные прогнозы актрису таки выписали из госпиталя, ее продолжат лечить в другой клинике. Сейчас представители Заворотнюк не разглашают деталей перевозки, чтобы избежать ажиотажа среди журналистов и папарацци.

Что спровоцировало рак мозга у Анастасии Заворотнюк, доподлинно неизвестно. По одним данным, болезнь возникла из-за инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки. Как и Жанна Фриске, актриса обнаружила болезнь после беременности. По другим предположениям, знаменитость проходила лечение в Германии, однако ее состояние здоровья ухудшилось из-за хирургического вмешательства. На протяжении нескольких месяцев ни представители Анастасии Заворотнюк, ни ее родственники не комментировали резонансных новостей о ее лечении. Только на днях менеджер актрисы опроверг новости о ее смерти и призвал журналистов не спекулировать на этой теме.