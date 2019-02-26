Анатолий Анатолич рассказал, сколько заработал в 2018 году

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Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич / Instagram/ @anatoliyanatolich

Украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич стал гостем нового выпуска YouTube-программы "Слава+". За разговором автор проекта "Зе Интервьюер" признался, сколько стоит торжество с его участием и какие суммы он зарабатывает.

Популярный украинский телеведущий и шоумен стал гостем программы "Слава+", новый выпуск которой каждую неделю выходит на YouTube-канале Люкс Фм. Во время интервью мужчина говорил об отношениях с женой, о собственном проекте "Зе Интервьюер", а также о суммах, которые он может заработать в месяц и за год.

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По его словам, вместе с телевидением, проектом "Зе Интервьюер" и корпоративами, которые он проводит, он может заработать от 250 до 500 тысяч гривен.

На корпоратив меня можно пригласить за 3-4 тысячи долларов,
– признался Анатолий Анатолич.

Также звездный гость отметил, что за 2018 год он заработал несколько миллионов гривен, добавив, что вкладывает деньги в семью и работу. "Автомобиль я купил дорогой, новый", – отметил телеведущий.

Смотрите больше интересных подробностей из жизни Анатолия Анатолича в новом выпуске "Слава+": видео

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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