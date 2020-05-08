Андре Тан назвал украинских звезд, с которыми ненавидит работать

Наряды успешного украинского дизайнера выбирают как отечественные звезды, так и знаменитости за океаном. Однако сам Андре Тан признался, что ненавидит работать с известными людьми, так как это неблагодарное дело. Он заявил, что отказался одевать Наталью Могилевскую и Таисию Повалий.

Певица Оля Полякова основала собственное карантинное шоу на личной странице в Инстаграме, гостями которого становятся популярные звезды. Так, в "Правду или действие" сыграл украинский модельер Андре Тан, который сделал сенсационное заявление. Дизайнер отметил, что ненавидит работать с известными и успешными.

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Он аргументировал это тем, что у знаменитостей слишком много требований, не отвечающих его личному вкусу. Множество медийных людей сами не понимают, чего они хотят, но часто указывают мастеру, как их образ будет выглядеть лучше.

Я ненавижу работать со звездами, потому что это неблагодарное дело. Во-первых, они жадные. Во-вторых, они сами не знают, чего хотят. В-третьих, они начинают тебе указывать ... Ты пришла к Андре Тану, или я пришел к Оле Поляковой?

– отметил модельер.

Кроме того, Андре Тан рассекретил, у кого из отечественного шоу-бизнеса сложный характер. Первой в этом списке фигурировала Наталья Могилевская. Именно она в свое время приобрела всю первую коллекцию начинающего дизайнера и своей приверженностью обеспечила будущий успех. Однако длительное сотрудничество с певицей стало для него настоящим адом: "Мы как бы дружили. Я к ней домой приходил. Но при этом, когда мы что-то шили, то она считала, что она лучший дизайнер нашей страны".

Андре Тан вспомнил, что также имел конфликт с Таисией Повалий. Когда она заказала сразу несколько платьев из натурального шелка и, когда пришла на примерку, то заявила: "Все прекрасно, Андре. Но можно все расшить на 1 миллиметр". Тогда его возмутила такая просьба, ведь вся предыдущая работа была сведена на нет. Андре Тан признался, что отдал ей эти платья бесплатно, но впоследствии увидел ее в своей одежде на одном из светских мероприятий.