Во время карантина не одна знаменитая красавица пожаловалась на лишние килограммы. Поэтому дизайнер Андре Тан решил дать советы своим поклонницам, как летом выглядеть стройно и неотразимо.

Лайфхаками по подбору наряда модельер поделился на инстаграм-странице, за которой следят более 200 тысяч модниц. Андре Тан отметил, что в первые дни июня погода стала поистине летней, поэтому можно подобрать яркие образы, которые подчеркнут достоинства фигуры.

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Как этого можно достичь – достаточно придерживаться 5 простых лайфхаков.

Откажитесь от экстремальной oversize и приталенной одежды. Идеальным выбором станут шорты-бермуды и летний топ свободного кроя.



Шорты-бермуды помогут скрыть лишние килограммы / Фото Instagram / @andre_tan_official

Не выбирайте наряды с пестрыми цветами. Также стоит воздержаться от белых брюк и платьев, которые могут визуально добавить сантиметров талии. Зато наряды в приглушенных оттенках будет выглядеть безупречно.



Наряды приглушенных цветов / Фото Instagram / @andre_tan_official

Андре Тан также не советует выбирать плиссированные юбки или платья с таким низом, ведь такой крой сразу же делает акцент на бедра. В то же время уменьшить формы помогут джинсы, юбки и брюки прямого кроя.



Одежда прямого кроя визуально уменьшит формы / Фото Instagram / @andre_tan_official

Не стоит надевать длинные футболки, блузы и свитшоты. Такой наряд создает визуальный дисбаланс образа, увеличивая размеры красавиц. Модели длиной чуть ниже талии – вот какая одежда поможет выглядеть стройнее.



Надевайте футболки и блузы длиной ниже талии / Фото Instagram / @andre_tan_official

Накладные карманы на груди и пышные рукава-воланы – тренд сезона. Однако именно они могут визуально увеличить формы. Андре Тан советует делать небольшой акцент на талии и воздержаться от излишнего декора наряда.



Выбирайте платья с акцентом на талии / Фото Instagram / @andre_tan_official