Андре Тан показал, какая одежда поможет скрыть лишние килограммы летом
Во время карантина не одна знаменитая красавица пожаловалась на лишние килограммы. Поэтому дизайнер Андре Тан решил дать советы своим поклонницам, как летом выглядеть стройно и неотразимо.
Лайфхаками по подбору наряда модельер поделился на инстаграм-странице, за которой следят более 200 тысяч модниц. Андре Тан отметил, что в первые дни июня погода стала поистине летней, поэтому можно подобрать яркие образы, которые подчеркнут достоинства фигуры.
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Как этого можно достичь – достаточно придерживаться 5 простых лайфхаков.
Откажитесь от экстремальной oversize и приталенной одежды. Идеальным выбором станут шорты-бермуды и летний топ свободного кроя.
Шорты-бермуды помогут скрыть лишние килограммы / Фото Instagram / @andre_tan_official
Не выбирайте наряды с пестрыми цветами. Также стоит воздержаться от белых брюк и платьев, которые могут визуально добавить сантиметров талии. Зато наряды в приглушенных оттенках будет выглядеть безупречно.
Наряды приглушенных цветов / Фото Instagram / @andre_tan_official
Андре Тан также не советует выбирать плиссированные юбки или платья с таким низом, ведь такой крой сразу же делает акцент на бедра. В то же время уменьшить формы помогут джинсы, юбки и брюки прямого кроя.
Одежда прямого кроя визуально уменьшит формы / Фото Instagram / @andre_tan_official
Не стоит надевать длинные футболки, блузы и свитшоты. Такой наряд создает визуальный дисбаланс образа, увеличивая размеры красавиц. Модели длиной чуть ниже талии – вот какая одежда поможет выглядеть стройнее.
Надевайте футболки и блузы длиной ниже талии / Фото Instagram / @andre_tan_official
Накладные карманы на груди и пышные рукава-воланы – тренд сезона. Однако именно они могут визуально увеличить формы. Андре Тан советует делать небольшой акцент на талии и воздержаться от излишнего декора наряда.
Выбирайте платья с акцентом на талии / Фото Instagram / @andre_tan_official