Известный украинский модельер Андре Тан неоднократно делился советами с украинскими модницами и продолжает это делать. Дизайнер показал подборку трендовых комбинезонов этого сезона и отметил, для каких событий следует использовать каждый из них.

Фэшн-советы дизайнер опубликовал на личной странице в инстаграме. В публикации он подробно рассказал о фасонах комбинезонов и прикрепил фото каждого для того, чтобы на примере показать подписчицам, как они выглядят.

Читайте также Андре Тан продемонстрировал, как подобрать сумки к летним образам

Модельер начал свое сообщение, отметив, что для такого образа понадобится всего 30 секунд. В комбинезоне можно выглядеть самодостаточной и легкой, игривой и строгой. А главное – это вариант, который поможет всегда выглядеть непревзойденно.

Комбинезон в стиле сафари

Его можно надеть в любой ситуации. Он удобный и практичный. Такой наряд позволит чувствовать свободу движений и легкость.



Комбинезон в стиле сафари / Instagram / @andre_tan_official

Комбинезон на вечеринку

Он удобнее, чем платье, однако выглядит не менее эффектно. Выбрав нужную длину брюк, можно создать образ на любой сезон. Фатиновые рукава обеспечат внимание публики.



Комбинезон на вечеринку / Instagram / @andre_tan_official

Комбинезон XXL

Одевайтесь в трендовые вещи, независимо от фигуры. Главное – найти фасон, который вам подойдет, и не стесняться движений.



Комбинезон XXL / Instagram / @andre_tan_official

Комбинезон с шортами-бермудами



Это самая актуальная вещь этого сезона. Высокая талия, которая скрывает лишнее, и широкие штанины, которые создают эффект "карандаша в стакане".



Комбинезон с шортами-бермудами / Instagram / @andre_tan_official

Комбинезон с высокими разрезами

Он поможет продемонстрировать всю красоту вашей фигуры и при этом остаться загадкой. Разрезы, скрытые в легких складках, создадут соблазнительный образ, от которого невозможно отвести взгляд.



Комбинезон с высокими разрезами / Instagram / @andre_tan_official