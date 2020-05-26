Андре Тан показал, как всегда выглядеть стильно благодаря белой футболке

Украинский дизайнер Андре Тан охотно дал совет своим поклонницам, которые уже в ожидании окончания карантина. Модельер рассказал, как всегда выглядеть стильно, имея обычную белую футболку.

В гардеробе каждой модницы есть футболки. Они доступны в цене и удобны, поэтому являются идеальным выбором для многих красавиц. И как с таким будничным нарядом можно выглядеть стильно каждый день? На этот вопрос охотно дал ответ Андре Тан, разместив ценные советы на своей инстаграм-странице.

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Дизайнер отметил, что белую футболку часто недооценивают. Однако именно этот элемент гардероба может стать базовым и стильно сочетаться с десятками других вещей. Кроме этого, футболку можно надевать в три сезона, поэтому такая покупка станет, по словам Андре Тана, замечательной инвестицией в себя.

"Я считаю, что белая футболка осталась несправедливо недооцененной, ведь она не только является лучшей базой, но и вполне может занять ключевое место в образе. Ее можно носить хоть каждый день, комбинируя с шортами, брюками, джинсами, юбками! Да с чем угодно!" – отметил модельер.

С чем сочетать белую футболку: советы Андре Тана в фото

Футболка с джинсами – это уже своеобразная классика. Такое сочетание Андре Тан сравнил с маленьким черным платьем, которое всегда выглядит стильно и безупречно.



Виктория Бекхэм – одна из любительниц белых футболок / Instagram / @andre_tan_official

Брючный костюм надолго вошел в тренды. Да и такую классику можно с легкостью совместить с футболкой. И будет выглядеть это очень стильно. Такой образ можно сочетать как с обувью на каблуке, так и с туфлями на каблуке.



Брючный костюм в сочетании с футболкой / Instagram / @andre_tan_official

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Еще один тренд сезона – одежда из экокожи. Юбка или брюки будут великолепно смотреться с футболкой, а образ можно будет демонстрировать даже на модных вечеринках.



Футболка в сочетании с лосинами из экокожи / Instagram / @andre_tan_official

Стильно будет смотреться и slip dress с футболкой. По словам Андре Тана, это практически классический вариант наряда, который уже полюбили модницы.



С чем носить белую футболку / Instagram / @andre_tan_official

Не смог обойти вниманием модельер стильные брюки свободного кроя, или кюлоты. Именно их в этом сезоне будут предлагать едва ли не все мировые дизайнеры, в частности, и сам Андре Тан. Для выходного дня он советует сочетать такие брюки с футболкой и наслаждаться прогулкой с родными.



Как носить брюки свободного кроя с футболкой / Instagram / @andre_tan_official