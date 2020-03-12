24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Андре Тан: Я два раза был банкротом

- Читати новину українською

Известный украинский модельер Андре Тан делится не только модными тенденциями, но и личными переживаниями и жизненными историями. На днях он рассказал о финансовых трудностях, которые ему приходилось переживать, и о сотрудничестве с Леди Гагой.

Андре Тан на собственном примере доказывает, что для достижения успеха нужно приложить немало усилий и не опускать руки, когда возникают трудности. В откровенном интервью Виктории Маремуси в программе "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" дизайнер поделился своим опытом.

Читайте также: Тренды весны 2020: что мы будем надевать в этом сезоне

Гуру моды признался, что имеет большой страх из-за того, что может не успеть реализовать все задуманное. Также ему постоянно кажется, что идеи могут закончиться.

Мода – это машина, которая уничтожает дизайнера, если он не в тренде,
– говорит Андре.

Модельер рассказал, что не раз находился в затруднительном финансовом положении и даже пытался убежать от этого, однако обдумывал все и спасал свое дело.

Я был банкротом два раза. Когда у тебя нет денег заплатить людям зарплату и не за что купить новые ткани, ты должен собирать себя по кусочкам и идти дальше. Я решил бежать от этой проблемы. Во время одного из моих банкротств я полетел в Индию. Сидел в медитации и понимал: "посижу я здесь, помедитую месяц, два, три, а потом что? Мне все равно нужно ехать в Украину и спасать свой бизнес",
– признался Андре Тан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Andre Tan (@andre_tan_official)

Он отметил, что причиной того, что оказался на грани, стала неправильная формулировка цен. Андре создавал коллекцию и делал наценку, которая не позволяла бизнесу становиться прибыльным. Однако дизайнер все же смог спасти дело своей жизни.

Дизайнер поделился также творческими планами. Он хотел бы одеть Леди Гагу, потому что с ее образами можно экспериментировать. По словам модельера, он писал стилисту, который долгое время сотрудничал с артисткой, но он направил его к другому, который только начинает работу с певицей. Поэтому надо немного подождать для того, чтобы реализовать задуманное.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Andre Tan (@andre_tan_official)

 

Китайский коронавирус Covid-2019: симптомы и как пытаются лечить
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 17:03 Стоит ли путешествовать во время пандемии коронавируса: опрос
Юлія Турелик
сегодня 16:12 Лунный календарь стрижек на март: полезные советы
Квітослава Туз
сегодня 14:55 Том Хэнкс: тайны личной жизни и карьеры легенды Голливуда
Юлія Михайлова
сегодня 13:11 Тренды весны 2020: что мы будем одевать в этом сезоне
Квітослава Туз
сегодня 12:59 Лучшие фильмы с Томом Хэнксом, которые можно пересматривать вечно
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук