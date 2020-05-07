Андре Тан назвал 10 женских вещей, которые раздражают мужчин
Во время карантина Андре Тан охотно делится с поклонницами фешн-советами. И на днях он по-особенному проанализировал гардероб женщин и назвал 10 вещей, которые точно не нравятся мужчинам. Что именно вызывает раздражение – узнавайте в материале.
Слишком приталенные вещи или наоборот oversize – часто женщины в стремлении удивить своих избранников делают немалые ошибки в подборе одежды. Поэтому Андре Тан проанализировал, какие именно женские вещи не вызывают восторг у мужчин и разместил рекомендации на инстаграм-странице. Конечно, это не означает, что нужно все выбрасывать в помойку, однако обратить внимание на список все же интересно.
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Лидируют в своеобразном рейтинге такие любимые девушками mom-джинсы. Мужчины же считают их совсем не сексуальными, поскольку они могут испортить даже идеальную фигуру.
Что мужчин раздражает в женском гардеробе / пресс-служба Андре Тана
Одежда oversize. Так, пока этот наряд является трендовым и буквально захватил все улицы мира, именно объемные вещи вызывают у многих мужчин мысли вроде: "На вырост что ли?", "Почему она не смотрит на свои формы?", "Ей есть, что скрывать за этим мешком?"
Одежда oversize – не лучший выбор для первого свидания / Пресс-служба
Угги. Безусловно, они удобные, теплые, комфортные, но женственность и угги – это понятия не сочетаемые.
Большие сумки. Мужчины сами не против этого аксессуара, но такая сумка у девушки, особенно хрупкой красавицы, ассоциируется с мешком для вещей.
Угги и большая сумка глазами мужчин / пресс-служба Андре Тана
Леггинсы только для идеальной фигуры и ровной упругой кожи! Никаких исключений!
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Одежда в стиле гранж, или же рваный. Он вызывает у многих мужчин негодование.
Одежда в стиле гранж / Pinterest
Это Спарта! Именно так хочется крикнуть мужчинам, увидев девушку в сандалиях-гладиаторах.
Сандалии-гладиаторы уже давно не в тренде / Пресс-служба
Розовый в стиле Барби. Этот девичий цвет раздражает невероятно! Особенно, если речь идет про total pink.
Одежда в стиле Барби / Pinterest
Любая обувь на очень высоком каблуке с платформой. Она в сочетании даже с самым скромным верхом выглядит вульгарно и агрессивно.
Обувь на высоком каблуке / пресс-служба
Ультра короткая юбка или шорты, которые едва справляются с прикрытием. Так, большинство мужчин с опаской смотрят на девушек в ультра-мини.
Ультракороткие наряды пугают мужчин / Пресс-служба