Андре Тан назвал 10 женских вещей, которые раздражают мужчин

Во время карантина Андре Тан охотно делится с поклонницами фешн-советами. И на днях он по-особенному проанализировал гардероб женщин и назвал 10 вещей, которые точно не нравятся мужчинам. Что именно вызывает раздражение – узнавайте в материале.

Слишком приталенные вещи или наоборот oversize – часто женщины в стремлении удивить своих избранников делают немалые ошибки в подборе одежды. Поэтому Андре Тан проанализировал, какие именно женские вещи не вызывают восторг у мужчин и разместил рекомендации на инстаграм-странице. Конечно, это не означает, что нужно все выбрасывать в помойку, однако обратить внимание на список все же интересно.

Смотрите также: Андре Тан открыл секреты рационального гардероба: что стоит учесть женщинам

Лидируют в своеобразном рейтинге такие любимые девушками mom-джинсы. Мужчины же считают их совсем не сексуальными, поскольку они могут испортить даже идеальную фигуру.



Что мужчин раздражает в женском гардеробе / пресс-служба Андре Тана

Одежда oversize. Так, пока этот наряд является трендовым и буквально захватил все улицы мира, именно объемные вещи вызывают у многих мужчин мысли вроде: "На вырост что ли?", "Почему она не смотрит на свои формы?", "Ей есть, что скрывать за этим мешком?"



Одежда oversize – не лучший выбор для первого свидания / Пресс-служба

Угги. Безусловно, они удобные, теплые, комфортные, но женственность и угги – это понятия не сочетаемые.

Большие сумки. Мужчины сами не против этого аксессуара, но такая сумка у девушки, особенно хрупкой красавицы, ассоциируется с мешком для вещей.



Угги и большая сумка глазами мужчин / пресс-служба Андре Тана

Леггинсы только для идеальной фигуры и ровной упругой кожи! Никаких исключений!

А также: Как составить базовый гардероб на лето: ценные советы Андре Тана

Одежда в стиле гранж, или же рваный. Он вызывает у многих мужчин негодование.



Одежда в стиле гранж / Pinterest

Это Спарта! Именно так хочется крикнуть мужчинам, увидев девушку в сандалиях-гладиаторах.



Сандалии-гладиаторы уже давно не в тренде / Пресс-служба

Розовый в стиле Барби. Этот девичий цвет раздражает невероятно! Особенно, если речь идет про total pink.



Одежда в стиле Барби / Pinterest

Любая обувь на очень высоком каблуке с платформой. Она в сочетании даже с самым скромным верхом выглядит вульгарно и агрессивно.



Обувь на высоком каблуке / пресс-служба

Ультра короткая юбка или шорты, которые едва справляются с прикрытием. Так, большинство мужчин с опаской смотрят на девушек в ультра-мини.



Ультракороткие наряды пугают мужчин / Пресс-служба