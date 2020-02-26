Андре Тан назвал главные ошибки невысоких девушек в выборе одежды: видео

Популярный украинский дизайнер Андре Тан решил поделиться очередными полезными советами со своими поклонницами. В сети он разместил видео, в котором назвал главные ошибки невысоких девушек в выборе одежды и имиджа.

Соответствующее видео дизайнер разместил на своей официальной инстаграм-странице. Андре Тан отметил, что многие невысокие девушки любят делать пышные прически, чтобы визуально казаться выше. Однако именно это является одной из главных ошибок в имидже, ведь такие прически делают образ несовременным.

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Кроме этого, модельер обратил внимание и на то, как одеваются хрупкие красавицы. Как правило, они выбирают трендовые вещи oversize, которые, по словам Андре Тана, делают их похожими на "злостных гномов".

Я буду просто развенчивать мифы, потому что наши "дюймовочки" одеваются неправильно. Итак, первое, забудьте вообще о пышных прическах, больших сумках, массивных украшениях. И самое главное – забудьте о высоких каблуках и одежде oversize. Потому что в этом наряде и всем, что я перечислил, вы будете похожи на маленького злобного гнома. Поэтому никаких высоких причесок, волосы до пояса. Все это табу для вас,

– заявил Андре Тан.

Зато дизайнер настойчиво рекомендует обратить внимание на однотонные образы. Наряд одинакового цвета, который называют монохромным или монолуками, является трендом этого сезона. Поэтому Андре Тан советует обратить на это внимание и подобрать юбки и брюки с завышенной талией.

"Вам идеально, конечно, подойдут монохромные образы, которые вытягивают и делают более худыми. Также брюки с завышенной линией талии и средние каблуки 8-9 сантиметров. Вам стоит максимально удлинять ноги. Следуя этим советам, ты из маленького злобного гнома превратишься в изящную миниатюрную леди", – добавил он.