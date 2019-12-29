Андре Тан назвал главные ошибки пышнотелых девушек в выборе одежды
Украинский дизайнер Андре Тан утверждает, что одежда может выгодно подчеркнуть достоинства каждой красавицы. Главное – это знание, которое поможет правильно подобрать гардероб. Поэтому пышнотелым красавицам больше не стоит прятать фигуру под балахонной одеждой, а использовать ценные советы модельера, которые помогут им всегда выглядеть привлекательно.
Согласно словам Андре Тана, чаще всего женщины plus-size пытаются скрыть свою фигуру под объемными вещами. Однако именно это и является их главной ошибкой. Что же следует учесть пышнотелым красавицам и какие главные ошибки они делают – читайте в материале LifeStyle 24.
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От чего стоит отказаться девушкам plus-size: советы Андре Тана
1. Балахоны и всю объемную одежду немедленно сжечь на костре! Аккуратные джемперы, жакеты с поясом – это то, что нужно.
Как стильно выглядеть: советы для пышнотелых девушек / Пресс-служба
2. Без сомнения, девушки с пышными формами имеют роскошное декольте и бедра, но обнажение этих частей тела делает образ вульгарным и не эстетичным. Поэтому делаем акцент на груди и скрываем бедра.
Акцент на декольте – правило от Андре Тана для красавиц plus-size / Пресс-служба
3. С глаз долой, из сердца вон! Это о миниюбке. Ее место в вашем гардеробе должно занять юбка длиной чуть ниже колен. А если это еще и юбка с эко-кожи – ваш образ будет очень стильным и трендовым.
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Пышнотелым девушкам следует отказаться от мини-юбки / Пресс-служба
4. Джинсы! Никаких массивных украшений, стразов, камней, вышивки и больших карманов! Высокая посадка, немного зауженные к низу брюки (не стоит путать со скинни) выгодно подчеркнут округлость форм и визуально удлинят ваши роскошные ножки.
Какие джинсы подходят девушкам plus-size / Пресс-служба
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