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Андре Тан назвал главные ошибки пышнотелых девушек в выборе одежды

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Андре Тан дал ценные советы для пышнотелых девушек / Instagram / @andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан утверждает, что одежда может выгодно подчеркнуть достоинства каждой красавицы. Главное – это знание, которое поможет правильно подобрать гардероб. Поэтому пышнотелым красавицам больше не стоит прятать фигуру под балахонной одеждой, а использовать ценные советы модельера, которые помогут им всегда выглядеть привлекательно.

Согласно словам Андре Тана, чаще всего женщины plus-size пытаются скрыть свою фигуру под объемными вещами. Однако именно это и является их главной ошибкой. Что же следует учесть пышнотелым красавицам и какие главные ошибки они делают – читайте в материале LifeStyle 24.

Важно: Что Андре Тан рекомендует одевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде

От чего стоит отказаться девушкам plus-size: советы Андре Тана

1. Балахоны и всю объемную одежду немедленно сжечь на костре! Аккуратные джемперы, жакеты с поясом – это то, что нужно.

Як стильно виглядати: поради для пишнотілих дівчат
Как стильно выглядеть: советы для пышнотелых девушек / Пресс-служба

2. Без сомнения, девушки с пышными формами имеют роскошное декольте и бедра, но обнажение этих частей тела делает образ вульгарным и не эстетичным. Поэтому делаем акцент на груди и скрываем бедра.

Акцент на декольте – головне правило від Андре Тана
Акцент на декольте – правило от Андре Тана для красавиц plus-size / Пресс-служба

3. С глаз долой, из сердца вон! Это о миниюбке. Ее место в вашем гардеробе должно занять юбка длиной чуть ниже колен. А если это еще и юбка с эко-кожи – ваш образ будет очень стильным и трендовым.

К теме: Как выбрать верхнюю одежду по типу фигуры: эксклюзивные советы от Андре Тана

Пишнотілим дівчатам слід відмовитись від мініспідниць
Пышнотелым девушкам следует отказаться от мини-юбки / Пресс-служба

4. Джинсы! Никаких массивных украшений, стразов, камней, вышивки и больших карманов! Высокая посадка, немного зауженные к низу брюки (не стоит путать со скинни) выгодно подчеркнут округлость форм и визуально удлинят ваши роскошные ножки.

Які джинси пасують дівчатам
Какие джинсы подходят девушкам plus-size / Пресс-служба

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Мода
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