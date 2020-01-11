Андре Тан назвал три вещи, от которых модницам стоит избавиться в 2020 году

Популярный украинский дизайнер Андре Тан в начале 2020 года решил порадовать поклонников своего бренда бешеными скидками. Кроме этого, модельер посоветовал девушкам, от каких вещей из гардероба избавиться .

Ценными советами он поделился с подписчиками официальной инстаграм-страницы и сразу же вызвал ажиотаж в сети. Андре Тан признался, что на самом деле есть вещи, которые уже давно не актуальны, однако модницы каждый раз их надевают, демонстрируя безвкусицу. Поэтому он составил список того, от чего стоит обязательно избавиться в 2020 году.

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Три вещи похоронили, и будет вам счастье!

– с юмором отметил Андре Тан под главными антитрендами сезона.

От чего стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана

1. Юбки мини

С юбками мини стоит попрощаться. Стиль 80-ых уже давно вышел из моды. Сейчас трендовая длина миди, макси, или наряд на ладонь ниже вашего колена.

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2. Тесная кожаная куртка

Кожаная куртка или бомбер, которая на вас выглядит просто как перчатка, очень-очень узкая. Это не модно. Куртка – не вторая кожа, поэтому выбирайте более свободные фасоны. Сейчас актуальны oversize и немного удлиненные рукава.

3. Порванные джинсы

Не в тренде сейчас и порванные джинсы. Это тоже дань 80-м, немного 90-м, поэтому от них также стоит отказаться. Сейчас же лучше выбирать джинсы без дыр, бусин, стразов и крупных узоров.