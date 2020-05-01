Андре Тан открыл секреты рационального гардероба: что стоит учесть женщинам
Популярный дизайнер Андре Тан даже на карантине не забывает о своих поклонницах. В сети он опубликовал очередные советы, которые могут спасти гардероб каждой красавицы.
Всем модницам знакома ситуация, когда вещей вроде много, а носить нечего. Но решение у Андре Тана есть: нужно составить базовый гардероб и знать главное правило рационального подбора вещей на шопинге. Фэшн-секретом он поделился в Инстаграме.
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На один низ должен всегда быть три топы, – отметил Андре Тан поклонницам.
Дизайнер объяснил, что "низ" в его правиле – это брюки, юбки, шорты или джинсы. Такие вещи есть в каждом женской шкафу. Но, чтобы каждый раз выглядеть стильно и по-другому, нужно дополнить гардероб "топами" – футболками, майками, рубашками, свитерами, блузками. Ведь одна и та же юбка с различным топом будет создавать совершенно другой аутфит. Для наглядности Андре Тан предложил несколько фото.
С чем сочетать юбку: примеры от Андре Тана
Юбка + жилет + кеды
Как стильно выглядеть летом / Instagram / @andre_tan_official
Юбка + объемный свитер + лодочки
Андре Тан дал совет по гардеробу/ Instagram / @andre_tan_official
Юбка + свитер оверсайз + кеды
Юбка со свитером оверсайз/ Instagram / @andre_tan_official/
Юбка + белая рубашка + туфли
Андре Тан показал, с чем сочетать юбку / Instagram / @andre_tan_official