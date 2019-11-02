Андре Тан перевоплотился в Карла Лагерфельда на Хэллоуин-2019: фото
Украинский дизайнер Андре Тан отметил жуткий ежегодный праздник Хэллоуин, примерив образ легендарного модельера Карла Лагерфельда.
Хэллоуин-2019 прошел в ночь с 31 октября на 1 ноября и множество поклонников праздника имели возможность примерить на себе костюмы и перевоплотиться в совершенно другого человека, предмет или существо. С каждым годом традицию устраивать костюмированные вечеринки все больше перенимает и Украина.
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К празднованию присоединился и украинский дизайнер Андре Тан. Для Хэллоуина украинец примерил образ Карла Лагерфельда – выдающегося модельера бренда Chanel, который умер 19 февраля 2019 года.
Стиль Лагерфельда невозможно было спутать ни с кем. Белый хвост, черные очки, идеальные костюмы и белые рубашки – звучит просто, но всегда безупречно.
В подписи в инстаграме к хеллоуинскому фото Андре Тан вспомнил цитату легендарного модельера: "Ненавижу богачей, которые тратят меньше, чем могли бы".
Что произошло с Карлом Лагерфельдом?Во время последнего показа Chanel 22 января в мире моды заподозрили о болезни дизайнера, ведь впервые с 1989 года его не было на модном событии. В этот день его заменяла помощница Виржини Виар, которую вчера, после новостей о смерти Карла Лагерфельда, назначили новым креативным директором модного дома. Вечером 19 февраля стало известно, что немецко-французский дизайнер умер от рака поджелудочной железы. У него не осталось прямых наследников кроме кошки Шупетт и крестника Хадсона Кронинга, которым он, вероятно, оставил все наследство.
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