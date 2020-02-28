Андре Тан показал главные тренды весны-лета 2020: фото

Модные тенденции меняются ежегодно, ведь дизайнеры экспериментируют с принтами и цветами, добавляя популярности отдельным фасонам одежды. Тщательно следит за трендами и Андре Тан, который не только предлагает модницам кутюрный наряд, но и дает ценные советы в сети.

В последние дни зимы Андре Тан решил открыть фэшн-секреты нового сезона и рассказать своим поклонницам, какие наряды получат бешеную популярность. По словам дизайнера, все коллекции весны-лета 2020 будут наполнены одеждой с принтом в стиле сафари. Именно на него стоит обратить внимание, ведь такой наряд будет выглядеть стильно как во время будничного выхода, так и на светских мероприятиях.

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Клич джунглей, сафари и пальмовые листья! И это совсем не реклама туристической путевки, а главные тренды будущего сезона весна-лето 2020. Делаем акцент на карамельно-бежевой цветовой гамме, без которой в этом сезоне будет сложно обойтись! Комбинезоны с накладными карманами, тренчи, костюмы!

– отметил дизайнер.



Главные тренды весенне-летнего сезона / Instagram / @andre_tan_official

Кроме этого, Андре Тан отметил, что новый тренд приобрел огромную популярность после ошеломляющего появления Дженнифер Лопес на подиуме Versace. Артистка показала свою безупречную фигуру в довольно пикантном наряде с тропическим принтом. После этого немало модниц захотели иметь подобный образ в своем гардеробе. В то же время Андре Тан советует своим поклонницам дополнять такие аутфиты не поясом, а веревкой, что будет выглядеть очень стильно.

"Тропический принт! Надеюсь, помнят эффектное появление Дженнифер Лопес в тропическом платье от Versace? Вот-вот! Главный тренд будущего лета был определен моментально. Веревка вместо пояса! Ну конечно! Какие джунгли без веревки? Именно она станет главным аксессуаром этой весны! Идеально как под элегантное платье, так и под утилитарный комбинезон", – добавил он.

Уже 29 февраля Андре Тан презентует свою новую коллекцию. А пока поделился первыми деталями относительно нового сезона.



Андре Тан дал советы по выбору одежды / Instagram / @andre_tan_official



Тренды весны-лета 2020 / Instagram / @andre_tan_official