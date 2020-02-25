Андре Тан признался, за какой созданный наряд ему стыдно

В настоящее время Андре Тан является одним из самых популярных дизайнеров Украины. Его бренд стремительно разрастается, а в крупных городах открываются новые бутики модельера. Однако, как рассказал Андре Тан, не обо всех разработках он с гордостью говорит. Есть в его истории платье, за которое дизайнеру стыдно.

Как известно, уже в марте на телеэкраны выйдет документальная кинолента о дизайнере Андре Тане. Перед этим в Киеве провели закрытый показ, на который дизайнер пригласил своих звездных подруг. Среди гостей вечера была и Екатерина Осадчая, которая охотно расспросила у кутюрье секреты его киноленты и бренда. В частности, телеведущая поинтересовалась, есть ли какие-то вещи в коллекциях Андре Тана, которые он хотел бы изменить. Поэтому модельер вспомнил платье, которое он сшил для Пэрис Хилтон.

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"Ох, мне очень стыдно за платье Пэрис Хилтон, потому что оно было очень другим. Наряд я сшил из другой ткани и он был совсем не похож на мою коллекцию. Но Пэрис тогда сказала: "Нет, я хочу такое платье", – вспомнил Андре Тан.



Андре Тан сшил платье для Пэрис Хилтон / Факты

Кроме этого, он признался, что жена носит исключительно наряды его бренда. Алина Харченко в шутку рассказала, что в их семье есть табу в отношении других дизайнерских вещей. Поэтому она охотно носит изделия своего мужа.

"У нас 60 квадратных метров занимает гардеробная, и половина – это мои платья", – призналась она.

В киноленте, которая выйдет на экраны 8 марта, зрители смогут увидеть, как Андре Тан основал свой бренд и как проводил свои первые показы коллекций. Символично приглашение на премьеру он вручал с маленькой рыбкой, ведь в подростковом возрасте торговал на рынке. Особенностью картины является восстановление хронологии событий в личной жизни и творческой карьере самого кутюрье, а также параллельный рассказ о развитии модной индустрии в Украине за последние 40 лет. Уникальные кадры, архивные съемки, закулисье показов, сенсационные признания, откровенные интервью и первое появление дочери на экране – такими секретами поделился Андре Тан с поклонниками.

Смотрите трейлер к документальному фильму об Андре Тане: видео