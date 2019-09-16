Андре Тан рассказал, как создавал свадебное платье для Екатерины Кухар

Один из самых известных украинских дизайнеров Андре Тан стал автором свадебного платья примы-балерины Екатерины Кухар. В комментарии журналистам LifeStyle 24 модельер поделился информацией об уникальном платье, которое он сшил специально для звезды украинского балета.

Как известно, 15 сентября Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально поженились. Пара зарегистрировала свой брак в столичном ЗАГСе, после чего обменялась клятвами в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019". Для особого дня Екатерина Кухар выбрала роскошное платье от дизайнера Андре Тана, которое решились бы надеть единицы невест.

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Свадьба Екатерины Кухар и Александра Стоянова / пресс-служба

По словам Андре Тана, создать одежду для знаменитой примы-балерины было нелегко, поэтому это стало своеобразным вызовом для дизайнера. Екатерина Кухар, которая обладает не только великолепной грацией на сцене и идеальной фигурой, но и является иконой стиля для многих, хотела выглядеть великолепно. Со своей задачей Андре Тан справился прекрасно: наряды Екатерины Кухар и Александра Стоянова были идеально подобраны по цветовой гамме и сочетались между собой.

Катя очень хрупкая и нежная девушка, примеряя множество платьев, я понял, что хочу создать для нее что-то очень легкое и полупрозрачное, что идеально подчеркнет ее изящность и деликатность. А также я решил следовать трендам и заменил фату на кейп, вышитый перьями плюмаж. И конечно, я просто был обязан сделать акцент на тонкой талии с обхватом около 52 сантиметров. Мы решили создать баску, которую элегантно дополняют камни Swarovsky,

– рассказал дизайнер.

Кроме этого, Андре Тан признался, что платье шили специально по заказу Екатерины Кухар. Для его создания модельер использовал свыше 20 метров тюли, а кейп был обшит 10 метрами перьев.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Пресс-служба



Екатерина Кухар вышла замуж в платье Андре Тана / Пресс-служба



Екатерина Кухар в платье от Андре Тана / пресс-служба

Что известно о личной жизни Екатерины Кухар?Екатерина Кухар еще в 2014 году пошла к алтарю с Александром Стояновым. Однако, по словам звезды, для нее штамп в паспорте не имел весомого значения, поэтому с любимым она решила обвенчаться в одной из украинских церквей и не обращаться в ЗАГС. Однако после 5 лет супружеской жизни влюбленные все же решили узаконить свои отношения.



Для церемонии росписи танцоры балета выбрали символическую дату – 15 сентября. Именно в этот день 5 лет назад Екатерина Кухар и Александр Стоянов обвенчались. Супруги сначала расписалось в столичном ЗАГСе, а вечером сыграли настоящую свадьбу в прямом эфире "Танцев со звездами", где прима-балерина является судьей. Екатерина Кухар обменялась с мужем клятвами и станцевала свой первый свадебный танец.