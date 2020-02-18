Андре Тан рассказал о модных тенденциях: что нужно немедленно выбросить из своего гардероба

Знаменитый украинский модельер Андре Тан часто делится с поклонниками модными тенденциями. Он рассказал про актуальные вещи сезона весна-лето 2020.

Гуру моды Андре Тан на своей странице в Инстаграме публикует сообщения, в которых дает советы, как выглядеть стильно в любое время. В интервью сайту ТСН.ua дизайнер рассказал о трендах и антитренды.

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Андре Тан отметил, что есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Это черный штанный костюм, который делает фигуру стройнее. Также в этот список входит белая рубашка – классика жанра. Последние три года предпочтение отдают рубашкам оверсайз. Всегда актуальное платье на запах, потому что оно подходит каждой женщине.



10 вещей базового гардероба от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Модельер рассказал, какие вещи стоит приобрести в свой гардероб на сезон весна-лето 2020.

Номер один – это белый штанний костюм. Белые брюки и пиджак – это must have, то, что обязательно нужно быть в гардеробе каждой девушки. Также в моде юбка-гофре в горошек, которая была актуальна в сезоне осень-зима. Это, кстати, тоже такая вещь, которая в принципе никогда не выходит из моды, она только меняет оттенки. Но в сезоне весна-лето 2020 – это юбка в горошек модного цвета палочки корицы. Помните Джулию Робертс в фильме "Красотка"? Вот как раз она была в платье такого цвета,

– прокомментировал Андре Тан.



Джулия Робертс в фильме "Красотка" / Фото из открытых источников

Дизайнер назвал главные антитрендовые вещи, которые немедленно нужно выбросить из своего гардероба.

Это, однозначно, рваные джинсы. Сейчас более актуальны джинсы в стиле 70-х. Деним или темный или светлый – "вареный" в стиле 90-х. Рваные джинсы сейчас реально не модные, поэтому можно взять свои дырочки заштопать и будет новая жизнь у ваших джинсов. Не модно мини. Сейчас актуальна длина миди – это на ладонь ниже колен,

– рассказал модельер.

Неактуальны рваные джинсы / Фото из открытых источников

Также Андре Тан обратил внимание на леопардовые вещи. Одежда с таким принтом сейчас в тренде, однако леопардовые лосины считаются верхом безвкусицы. Андре отметил, что сейчас мода перешла на личность и главное создать такой стиль, который будет присущ именно вашей персоналии.



Одежда с леопардовым принтом / Фото: Ricci