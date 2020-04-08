Андреа Бочелли даст пасхальный концерт в пустом Миланском соборе

В это воскресенье, 12 апреля в Миланском соборе состоится концерт всемирно известного тенора Андреа Бочелли.

На этой неделе католики будут праздновать один из крупнейших церковных праздников – Пасху. В связи с пандемией коронавируса праздник не сможет быть таким, как всегда. Для того, чтобы поддержать жителей Милана в непростое время, мэр города предложил Адреа Бочелли выступить в пустом Миланском соборе. Трансляцию концерта можно будет посмотреть на ютубе.

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Адреа с радостью готовит для своих поклонников пасхальный подарок. Обычно в этот день наступает покой, большие семьи воссоединяются и отмечают один из самых ожидаемых праздников. Однако в этом году люди не смогут посетить богослужения, пойти в гости к родным. Сейчас, как никогда, нужно поддерживать друг друга.

Я уверен, что необычный голос Бочелли станет теми объятиями, которых нам не хватает в эти дни. Прочными, особыми объятиями, способными согреть сердце Милана, Италии и всего мира,

– сказал мэр Милана.

Сам Бочелли отметил, что верит в силу общей молитвы и христианскую Пасху.

Благодаря музыке, которая транслируется в прямом эфире и объединяет миллионы сложенных рук по всему миру, мы обнимем пульсирующее сердце этой израненной земли,

– заявил певец.

Концерт под названием "Бочелли: Музыка надежды" состоится 12 апреля в 20:00 по киевскому времени.