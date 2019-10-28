Андрей Богдан закрутил роман: что известно о девушке председателя Офиса президента – фото

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Что известно о девушке Андрея Богдана Анастасии Сличной
Что известно о девушке Андрея Богдана Анастасии Сличной / Коллаж LifeStyle 24

Председатель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан после развода со своей женой встречается со светской львицей Анастасией Сличной. Что известно о девушке – читайте в материале LifeStyle 24.

Кто такая Анастасия Сличная – девушка Богдана

Председатель Офиса президента Андрей Богдан развелся около полугода назад и от первого брака у него остались 4 дочери. Его новой возлюбленной стала Анастасия Сличная – совладелица бренда купальников и белья La Mare, а также она является соучредителем интернет-магазина по продаже дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR.

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Как Андрей Богдан познакомился с Анастасией Сличной

Как пишет издание "Страна.UA", девушка рассказала, что знакома с Богданом давно, а связывала их совместная компания. Встречаться они начали в конце 2018 года.

"Мы часто пересекались на общих мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный человек, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения и украл мое сердце", – вспомнила Анастасия.


Андрей Богдан и Анастасия Сличная / Facebook

Светская львица вспомнила их совместную поездку во Львов на джазовый фестиваль, откуда Богдан опубликовал первое фото с девушкой. Поэтому начала распространяться информация о новой любви председателя Офиса президента.

"Именно я уговорила Андрея поехать вместе. Очень хотелось, чтобы он почувствовал все, что происходит на Leopolis Jazz Fest – к счастью, ему удалось найти окно в своем плотном графике, и он смог вырваться только на один вечер и очень этому рад", – добавила она.

В интервью в "Светской жизни" Анастасия Сличная ответила на вопрос, получила ли она предложение руки и сердца от Андрея: "Я буду держать это в секрете". Также девушка решительно заявила, что хочет замуж за Богдана.

Девушка Андрея Богдана – Анастасия Сличная: смотрите фото

На своих страницах в социальных сетях Анастасия Сличная демонстрирует свои выходы в свет в дизайнерских нарядах. Также у девушки много снимков в купальниках собственного бренда.

К примеру, на следующем фото возлюбленная Богдана одета в голубое платье из коллекции Dolce & Gabbana. Цена платья – более 50 тысяч гривен (около 1 583 фунтов стерлингов). Дополняет наряд украинки маленькая сумка от Jacquemus, которая стоит около 10 тысяч гривен.


Анастасия Сличная / Facebook

 

Анастасия Сличная / Facebook

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Андрей Богдан Офіс Президента
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