Андрей Данилко пережил блокаду сердца во время выступления, – СМИ

Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, пережил блокаду сердца. Певцу стало плохо во время выступления, а из-за плохого самочувствия он едва смог завершить концерт.

Об этом сообщает Clutch со ссылкой на представителей Андрея Данилко. Инцидент произошел во время съемок шоу "Привет, 20-е!", которое выйдет в новогоднюю ночь на телеканале "Украина". За час до выхода на сцену артисту стало резко плохо, он был бледным и еле говорил. Однако от выступления Андрей Данилко решил не отказываться.

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По словам журналистов, после каждой песни певец шел в свою гримерку и менял одежду из-за чрезмерной потливости. А как только фрагмент выступления Верки Сердючки отсняли, артист на несколько часов закрылся в комнате. Впоследствии представители Андрея Данилко объяснили, что он перенес блокаду сердца. Чтобы нормализовать работу сердца, медики ввели певцу специальные препараты, которые и помогли ему.

Сердечная блокада бывает разной степени тяжести. Причины ее возникновения могут быть непредсказуемыми: от ядовитых веществ, которые влияют на AV узел, до врожденных пороков сердца, в частности, дефекта межпредсердной перегородки, идиопатического склероза или ишемической болезни. Блокады также могут возникать при судорогах. Некоторые виды болезни могут стать смертельными, поэтому медики рекомендуют при нарушении сердцебиения обращаться за помощью к врачам.

Журналисты отмечают, что Андрей Данилко еще перед съемками был бледным. Артиста все время сопровождали охранники, которые помогали ему пройти в гримерку. Пока неизвестно, как Андрей Данилко чувствует себя и проходит ли обследование. Журналисты LifeStyle 24 пытаются связаться с пиар-менеджерами для получения более подробной информации о его состоянии.