Андрей Данилко покинул шоу "Х-фактор" просто во время отбора

Звездный судья Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы" в "Х-факторе" 10 сезон, решил не продолжать участие в шоу "Х-фактор" и попрощался с участниками и коллегами.

На шоу "Х-Фактор" 10 сезон в субботу, 23 ноября, произошло неслыханное ранее – один из судей проекта покинул шоу просто во время отбора.

Интересно! Х-фактор 10 сезон 11 выпуск: как судьи выбирали самых талантливых на последнем этапе отбора

"У меня ощущение, что я не оправдал надежды, я настолько опустошен... Для вас это важно, но я, наверное, покину этот проект. Возможно, появится другой наставник, который вам поможет. Я не готов выбирать лучших и думаю, что я этот проект оставлю. Извините...", – сказал Данилко.

Так что, увидим ли мы Андрея Михайловича в прямых эфирах проекта или же в судейской четверке "Х-фактора" появится новый тренер – пока неизвестно.

Смотрите видео о неожиданном решении Андрея Данилко

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники избираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".

Что известно об Андрее Данилко?

Андрей Данилко – украинский артист, продюсер, композитор, режиссер, сценарист, телеведущий, актер. Больше всего известен его травести-образ Верки Сердючки.

Интересно, что в 2007 году Верка Сердючка выступила на "Евровидении" в Хельсинки с песней "Dancing Lasha Tumbai" заняла второе место, став настоящей сенсацией конкурса. Авторитетное британское издание "The Guardian" назвало номер Сердючки "лучшей песней, которая не выиграла Евровидение".

Относительно шоу, то в 2016 году Андрей Данилко впервые стал членом жюри "Х-фактор", приобщившись к Константину Меладзе, Юлии Саниной и Антону Савлеповау. Он также был звездным судьей в 9 и 10 сезонах.