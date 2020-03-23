Андрей Джеджула после возвращения из Франции отказался от самоизоляции и вышел на работу

Шоумен и актер Андрей Джеджула недавно вернулся из Франции. Однако, вместо того, что самоизолироваться на две недели, он вышел на работу .

Андрей Джеджула решил не отправляться на карантин после возвращения из-за границы, а сразу, на следующий день начал работать. Работники телеканала для временно оккупированных территорий "Дом", с которыми сотрудничает Джеджула, выразили свое беспокойство из-за такого поведения коллеги. Об этом сообщает издание "Детектор медиа".

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Андрей вернулся из Франции 16 марта. Он дал комментарий изданию, в котором отметил, что чувствует себя хорошо, а когда хотел сдать тест на коронавирус, то ему отказали из-за отсутствия симптомов.

Когда я возвращался, нас не отправляли на карантин, ни слова никто не говорил. Из аэропорта люди ушли домой. У меня никаких проблем нет на данный момент, я работаю. Когда будет возможность, когда тесты будут доступными - я пойду и проверюсь. Хотел сделать это раньше, но мне не разрешили, потому что не было симптомов,

– рассказал шоумен.

Актер признался, что придерживается всех установленных правил, чтобы предотвратить инфицирование, и серьезно относится к ситуации, которая сложилась в мире. Если выходной, то остается дома и не выходит на улицу. Не позволяет людям, которые рядом, находиться возле него без масок и сам надевает ее, не нарушает разрешенную дистанцию.

Отметим, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила, которые помогут уменьшить риск инфицирования.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала