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Андрей Хлывнюк рассказал о написании песни "Вахтёрам"

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Андрей Хлывнюк / Instagram / @boomboxfamily

Популярный украинский исполнитель, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк редко дает интервью. Впервые за 13 лет после выхода песни "Вахтёрам" музыкант рассказал историю ее написания.

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA назвали композицию "Вахтёрам" одной из самых знаковых песен XXI века. Фронтмен "Бумбокса" рассказал историю ее создания.

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Я написал "Вахтёрам", когда возвращался со свидания поздно ночью. Шел от дома любимой, у которого сидели две тетки-вахтерши, которые не хотели, но в конце концов пустили меня к ней,
– рассказывает Андрей.

В тексте песни упоминается о Чиуауа. Андрей говорит, что это веселое название еще и является названием района, где проходят одни из самых жестоких нарко-войн.

Метафора между плюшками и Чиуауа в том, что отношения часто бывают воинственные, когда эйфория и страсть меняются ненавистью. При этом главное испытание для двух влюбленных – равнодушие. Эта композиция о привязанности к любимому человеку и о неприятии равнодушия к себе,
– комментирует певец.

Презентовали песню на Лукьяновке в девятиэтажном доме, где жила Настя Касилова. В то время гитаристом группы был Андрей Самойло, а она была его девушкой.

Эксперты премии YUNA отметили песню за масштабность влияния композиции на украинскую сцену и за социальный вес произведения.

Отметим, девятая церемония награждения премии YUNA состоится 24 марта 2020 года во дворце "Украина".

Бумбокс – Вахтёрам: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Музыка Бумбокс
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