От смеха до возмущения: кто такой Андрей Молочный и почему он разозлил украинцев

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Андрей Молочный 2019 - биография комика, семья, дети, где Молочный
Андрей Молочный / ura.news

Украинский актер и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна" Андрей Молочный, завоевавший популярность у украинцев в забавных сюжетах об Антоне и Маричке, шокировал их скандальным пропагандистским заявлением.

В своем Инстаграме Андрей Молочный опубликовал пост о "толпах фашистов в Киеве и издевательствах над ветеранами". Пост широко разлетелся в массы, поэтому комик, который сейчас проживает в России, попал в скандал. Пользователи не разделили его размышлений и засыпали критикой.

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В публикации Молочный вспомнил о дате освобождения Киева 6 ноября 1943 года от фашистов и провел параллели с реалиями в современной Украине. Ему кажется, что сейчас "по Киеву толпами ходят фашисты". Он также выразил надежду, "что как и 76 лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!

Допис, поширений А.С. Молочный (@molochnyi)

На заявление своего бывшего коллеги отреагировал украинский ведущий Сергей Притула.

Биография Андрея Молочного

Родился актер в городе Коростень, что на Житомирщине. Окончил в Киеве Национальный аграрный университет. Вдохновившись успехом юмористического телешоу "Вечерний квартал", которое только начало выходить на просторы украинского телевидения, Молочный задумывается и о собственном юмористическом проекте.

Актер собрал единомышленников, среди которых был Антон Лирник. Он предложил товарищам создать шоу, в котором комики показывали разные номера. После нескольких выступлений друзья юмористов заметили сходство их слайдов с российским шоу Comedy Club. Поэтому юмористы отправились в Москву на переговоры с Гариком Мартиросяном. Последний, будучи одним из основателей Comedy Club дал им добро на такие выступления. Поэтому в 2006 году на свет появился "Дуэт имени Чехова". Шоу транслировали на украинских телеканалах Интер, 1+1, Новый канал.

После закрытия программы в 2010 году, комики открывают похожий проект Real Comedy, впрочем он не приносит желаемого результата и уже через год закрывается. Актеры часто гастролируют в Россию на выступления Comedy Club.

Во время своих выступлений Молочный позволял себе негативные шутки об Украине и украинском языке. Он издевался над языком, назвав его неразвитым. По его словам, украинский язык естественно звучит только в сельскохозяйственной среде. А когда на украинский язык дублируют фильмы, то он "раздражает слух".

Андрей Молочный об украинском языке: смотрите видео

Андрей Молочный об украинцах: смотрите видео

В сентябре 2008 года на украинском телевидении началось скетч-шоу "Файна Юкрайна". Молочный выступал в роли генерального продюсера шоу, а его партнером по съемочной площадке был украинский юморист и телеведущий Сергей Притула. Главными героями этого скетча стали Антон и Маричка. Они настолько полюбились зрителям, что рейтинги программы с каждым выпуском изрядно возрастали.

Притула і Молочний на зйомках
Притула и Молочный на съемках "Файна Юкрайна"

После юмористического шоу Молочный был в поисках новых проектов: он принимал участие в российских юмористических шоу, снимался в кино и занимался созданием исторического сериала "Рюрики". После Революции Достоинства комик переехал в Россию.

Со своей будущей женой Молочный познакомился еще в студенческие времена. Влюбленные поженились и сейчас воспитывают пятерых детей: Среди них четверо сыновей и одна дочь. Известно, что актер сейчас довольно много времени уделяет своей семье, предпочитая держаться подальше от публичности.

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Новости политики LifeStyle Скандал Война Война на Донбассе
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