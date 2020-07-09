Прошло 4 года, как Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом. С тех пор в СМИ распространялось немало скандальной информации об этом разрыве, а наибольшие споры у пары возникали из-за вопроса опеки над 6 детьми. По словам инсайдеров, договориться Джоли и Питту помогла семейная терапия.

Как передает People, только после того, как споры звездных родителей повлияли на эмоциональное состояние их детей, Анджелина Джоли и Брэд Питт таки решили обратиться к специалистам. Бывшие супруги пошли на семейную терапию, которая помогла им найти общий язык и решить вопрос об опеке.

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Им была нужна помощь в решении вопросов, связанных с опекой. Дети стали старше, поэтому вопрос развода родителей сейчас не так остро стоит. Джоли и Питту понадобилось много часов семейной терапии, чтобы прийти к тому, как они живут сейчас,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники добавляют, что именно семейная терапия помогла Анджелине Джоли пересмотреть свое мнение относительно единоличной опеки. До сих пор она в суде требовала, чтобы ее бывший муж Брэд Питт даже не приближался к их дому, а общение детей с отцом происходило под наблюдением психолога или самой актрисы. Однако после курса бесед со специалистами Анджелина Джоли позволила потомкам идти к отцу, а Брэд Питт даже приобрел имение по соседству.

"Младшие дети ходят между их домами, оставаясь с каждым из родителей. Брэд любит проводить с детьми много времени. Сейчас он выглядит гораздо счастливее, чем раньше", – добавил инсайдер.

Что известно о разводе Питта и Джоли