Голливудские супруги расторгли брак еще четыре года назад, однако тема их развода до сих пор волнует поклонников по всему миру. Анджелина Джоли призналась, что союз с Брэдом Питтом мешал благосостоянию их детей.

Американская актриса и многодетная мама высказывается на тему развода крайне редко. Однако в интервью для издания Vogue Анджелина Джоли все же решила подчеркнуть, что о разрыве со знаменитым актером не жалеет, ведь гармония детей для нее всегда оставалась в приоритете.

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Я развелась ради благосостояния своей семьи. Это было правильное решение. И я по сей день сосредоточена на благополучии детей,

– объяснила Анджелина Джоли.

Звезда также призналась, что после развода долго не решалась говорить о разрыве публично, а ее молчанием воспользовались в прессе. Именно поэтому шестерым детям актеров пришлось услышать немало клеветы и ложных утверждений о себе. Однако, как уверяет Анджелина Джоли, ее дочери и сыновья – "смелые и сильные" молодые люди.

Что известно о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта?

Популярные и успешные актеры начали встречаться в 2005 году, завязав роман на съемочной площадке боевика "Мистер и миссис Смит". Брак влюбленные тайно узаконили на скромной свадебной церемонии во Франции в 2014 году. У них родилось трое детей: 14-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Вивьен и Нок. Кроме этого, голливудские актеры воспитывали 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса и 15-летнюю Захару, которых усыновили.

Однако после двух лет брака в 2016 году Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод, а судебный процесс длился до апреля 2019 года. Причиной разрыва стали разногласия супругов в методах воспитания детей. В прессе ходили слухи, что актриса решила расстаться из-за того, что Брэд Питт поднял руку на сына Мэддокса. Но эти предположения не подтвердились.