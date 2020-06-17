Голливудская актриса Анджелина Джоли не стоит в стороне от проблем расизма. На днях она дала откровенное интервью, в котором не скрывала, что переживает за судьбу своей темнокожей дочери Захары.

Как известно, Брэд Питт и Анджелина Джоли удочерили девочку еще в 2005 году. Захара сразу же переехала из Эфиопии в США и стала одной из звездных детей Голливуда. И потомки Джоли никогда не имели особых привилегий и не ведут богемную жизнь. На фоне протестов в США и убийства Джорджа Флойда актриса дала откровенное интервью журналистам Harper's Bazaar, в котором призналась, что ее дети могут быть вообще не приспособлены к реалиям будущего. Особенно это касается Захары, которую правовая система может вообще не защитить в нужный момент.

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Система, которая защищает меня, не защитит мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране из-за цвета их кожи. Это неприемлемо!

– заявила Анджелина Джоли.

Актриса добавила, что американское правительство должно внести правки в законы и сделать так, чтобы за расизм несли наказание. По мнению Анджелины Джоли, безнаказанность этих преступлений и стала катализатором масштабных протестов. Поэтому наведение порядка в полиции может стать только первым шагом к изменениям, которые должны охватить как систему образования, так и всю политику.

"Пришло время внести изменения в наши законы и наши социальные институты, прислушиваться к тем, кто больше всего пострадал и был лишен голоса", – добавила Анджелина Джоли.

Что известно о протестах в США

В конце мая 2020 года в США состоялся резонансный арест темнокожего мужчины. Правоохранители повалили на землю Джорджа Флойда и использовали запрещенный удушающий прием, прижав коленом его горло. Мужчина не мог дышать, о чем говорил правоохранителям, однако его отпустили, когда тот умер прямо на глазах очевидцев. Люди сняли все на видео, которое сразу же распространилось в сети.

Произвола полицейских спровоцировала протесты, которые иногда перерастали в открытое противостояние с правоохранителями и мародерство. Сейчас все причастные к преступлению уволены, а Дэвида Шовина, который осуществлял жестокий арест, задержали. В то же время Дональд Трамп подписал указ о реформировании полиции.