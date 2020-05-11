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Анджелина Джоли призналась, как ее изменила смерть матери: Я начала становиться другим человеком

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Анджелина Джоли призналась, как ее изменила смерть матери
Анджелина Джоли призналась, как ее изменила смерть матери / Фото: Getty Images

По случаю Дня матери голливудская актриса вспомнила, как сказалась на ней потеря близкого человека. Мать Анджелины Джоли умерла, когда дочери было 32 года, а отсутствие ее любви меняло звезду год за годом.

Мать актрисы Маршелин Бертран умерла в 2007 году от рака. Даже через много лет Анджелина Джоли признается, что смерть матери стала поворотным моментом в ее жизни. В блоге для The New York Times она рассказала, почему женщине так и не удалось снискать популярность после нескольких успешных ролей и как ее потеря сказалась на именитой дочери.

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Анджелина Джоли родилась в семье успешного актера Джона Войта и Маршелин Бертран, которой так и не суждено было достичь голливудского успеха. Несмотря на то, что брак родителей длился меньше десяти лет, мать была вынуждена отказаться от карьеры актрисы, так как в 26 лет она осталась с двумя детьми одна: "Предательство отца разрушило ее веру в семейный союз, но не в силу материнства. Она отказалась от своей карьеры, когда поняла, что воспитывает двоих детей от "знаменитого бывшего", который бросил тень на ее жизнь".


Беременная Анджелиной Джоли Маршелин Бертран с мужем и сыном / Фото: The New York Times

Так, мать Анджелины Джоли, Маршелин Бертран, сыграла главную роль в ее жизни, а смерть близкого человека от рака спровоцировала актрису заботиться о своем здоровье. В ходе обследования медики установили, что она может перенести онкологические заболевания в будущем. Тогда звезда решила, что не должна обрекать своих детей на страдания, которые испытала она сама после потери матери.

Я потеряла маму довольно рано. И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, насколько сильно ее смерть изменила меня. Это не произошло внезапно. Просто постепенно, год за годом, я начала становиться другим человеком. Потерять любовь матери и ее объятия – это то же самое, что сорвать с себя защитный покров,
– объяснила Анджелина Джоли.


Анджелина Джоли с матерью / Фото из открытых источников

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Анджелина Джоли Звездные дети
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