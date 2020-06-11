Голливудская актриса родила свою первую дочь от Брэда Питта в возрасте 30 лет. Анджелина Джоли определилась с именем девочки задолго до ее появления на свет. Шайло назвали так, как родители актрисы планировали назвать старшую нерожденную девочку.

Знаменитая актриса – счастливая мама шестерых детей, троих из которых родила самостоятельно. 14-летняя Шайло стала первым биологическим ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта. Как информирует издание Mirror, имя для своего первенца звездная мама выбрала неслучайно.

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Как выяснилось, беременность матери Джоли, актрисы Маршелин Бертран, перед рождением голливудской дочери завершилась трагически. У нее произошел выкидыш на позднем сроке. Она была беременна девочкой, которой уже придумала имя Шайло. Анджелина Джоли с самого детства знала эту драматическую историю и всегда помнила о своей неродившейся старшей сестре. Именно поэтому задолго до беременности она определилась с тем, как назовет свою маленькую принцессу.

Следует заметить, что звезда всегда по-особенному относилась к имени Шайло. Она даже использовала его, бронируя номера в отеле по всему миру. Анджелина Джоли также заявляла, что это имя могло стать частью ее псевдонима.

Что известно о дочери Джоли и Питта Шайло?

Больше года назад стало известно, что первенец экс-супругов – дочь Шайло – прибегла к гормональному лечению для подготовки к операции по смене пола. Следует отметить, что хирургическое вмешательство возможно только в возрасте 16 лет, поэтому девочка находит другие пути для самовыражения. Она с раннего детства примеряла мальчуковые образы, а с декабря девочка официально носит мужское имя. По документам она Джон.

27 мая Шайло отпраздновала свое 14-летие. В СМИ предполагают, что Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились ради дочери и уладили личные конфликты накануне совместного празднования. Дети бывших супругов сейчас живут с матерью, однако актер может посещать их согласно составленному расписанию.